Paco Bazán, actual pareja de Susana Alvarado, se ha convertido en el centro de atención tras una fuerte defensa de Christian Cueva y un impactante comentario hacia Paul Michael, actual pareja de Pamela López. En un reciente intercambio verbal que desató controversia, Bazán salió al frente para criticar al compañero sentimental de López, a quien calificó de manera tajante como un “pisapaja”. El hecho ocurrió luego de que Jefferson Farfán se viera involucrado en una discusión con la periodista Magaly Medina, quien lo acusó de despectivo con las madres de sus hijos.

El episodio comenzó cuando Farfán, en su participación en el podcast 'Enfocados', se refirió de manera polémica a las mujeres con las que tuvo hijos, utilizando la expresión “¡No te puedes meter con cualquier pisa paja!”, lo que generó la reacción de Medina. La conductora no tardó en manifestar su rechazo, acusando al exfutbolista de faltar al respeto hacia las madres de sus hijos. Ante las fuertes críticas, Paco Bazán no dudó en alzar la voz para defender a Farfán y, al mismo tiempo, atacar al actual novio de Pamela López.

Paco Bazán arremete contra pareja de Pamela López y defiende a Cueva

Paco Bazán, a pesar de la histórica enemistad con Jefferson Farfán, no vaciló en defender al exfutbolista de las críticas de Magaly Medina. El conductor de ATV aseguró que Farfán no estaba dirigiéndose de forma personal a Pamela López, sino que su comentario sobre las “pisa pajas” era una generalización. Según Bazán, no se trataba de un ataque hacia la madre de los hijos de Farfán, sino de una opinión sobre lo que significa admirar a una mujer en una relación.

En cuanto a Christian Cueva, otro de los involucrados en este escarceo mediático, Paco Bazán no dudó en respaldarlo completamente. El exfutbolista, al igual que Farfán, ha estado en el ojo del huracán debido a su relación con Pamela López y los comentarios públicos que ambos han hecho sobre su situación familiar. A pesar de las tensiones, Bazán defendió a Cueva con énfasis, afirmando que este tenía todo el derecho de ser un padre presente para sus hijos.

“Yo no entiendo por qué, si se le ve tan amoroso con sus hijos, no los ve. ¿Por qué? Yo no creo que él no quiera verlos. No puede ser que el ‘pisapaja’ que tiene al costado Pamela López disfrute de los hijos de Christian Cueva. El papá tiene que estar siempre, siempre", fue el enérgico mensaje de Bazán, quien criticó a Paul Michael, el actual novio de Pamela López, a quien calificó con dureza de “pisapaja”. Este comentario se sumó a su defensa de Cueva, al considerar que el futbolista ha sido malinterpretado y, de alguna manera, injustamente señalado en los medios.