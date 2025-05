Magaly Medina volvió a ser protagonista de una fuerte crítica televisiva al arremeter contra Paco Bazán por su repentino cambio de postura respecto a Jefferson Farfán y Christian Cueva. La conductora de 'Magaly TV, la firme' calificó de “hipócrita” y “doble cara” al exfutbolista y actual presentador, recordando que en el pasado se burló sin piedad del '10 de la calle'.

Durante la reciente emisión del programa, la 'Urraca' fue enfática al señalar que Paco Bazán, quien ahora defiende a Farfán, solía llamarlo “cornudo”, “picón”, “soplón” y hasta le dedicaba canciones como 'Salí con tu mujer'. “Ahora resulta que se regala con moño, papel de regalo y todo para que lo inviten al pódcast de Farfán”, afirmó indignada.

Magaly Medina y su dura crítica a Jefferson Farfán

Durante su programa, Magaly Medina recordó con precisión las múltiples ocasiones en que Paco Bazán se burló públicamente de Jefferson Farfán y no dudó en tildarlo de 'doble cara'. “En televisión, la hipocresía es un plato que se come todos los días. Por eso no se puede confiar en nadie”, dijo tajantemente.

En su análisis, lo que más le sorprendió fue su justificación pública de las actitudes machistas de Farfán y Cueva, a quienes antes criticaba duramente. “Como cambian los vientos, como cambias pelón”, sentenció, refiriéndose al exfutbolista. “Ahora los ‘gato toros’ de ‘Encuernados’ tienen un nuevo defensor, un nuevo CPP les ha nacido: Paco Bazán”.

La conductora también aprovechó para lanzar una crítica directa a los comentarios que Jefferson Farfán y Christian Cueva hicieron en el pódcast 'Enfocados'. “Para ellos, la mujer es un objeto desechable. A pesar de que se expresan bien de sus madres, muestran una actitud despectiva hacia las mujeres con las que han estado”, sostuvo. Además, afirmó que tanto la 'Foquita' como Cueva no valoran adecuadamente a sus familias y tienen una comprensión limitada de lo que significa una relación de pareja. “Son tan lentos de aquí (señalando su cabeza), que no comprenden que la familia nuclear incluye a la persona que eliges como compañera de vida”.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre Jefferson Farfán?

Durante su programa nocturno, Paco Bazán explicó que no consideraba que la 'Foquita' estuviera atacando a las madres de los hijos de Christian Cueva con sus palabras. Según el presentador, el exseleccionado nacional estaba hablando de manera generalizada sobre la importancia de la admiración en una relación, sin hacer referencia directa a Pamela López.

Además, agregó que no se debía tomar la declaración del exfutbolista de manera personal, ya que, según expresó, Jefferson tiene una madre y “me parece que está hablando de una generalidad porque para amar a una mujer tienes que admirarla. Si no la admiras, no hay brillo. Y en eso tiene razón, no es mentira”, sentenció el presentador.