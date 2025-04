Paco Bazán regresó con energía a la conducción de 'El deportivo en otra cancha' luego de unos días de descanso en Punta Cana con la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. El exarquero reapareció en pantalla este lunes 21 de abril y sorprendió desde el primer minuto, bailando al ingresar al set y agradeciendo a su audiencia por acompañarlo en este nuevo inicio.

Durante la emisión, Paco Bazán lanzó un anuncio inesperado que dejó en shock a sus compañeros de programa: una posible colaboración comercial con la artista norteña. Aunque lo dijo en tono de broma, el conductor dejó entrever que el vínculo entre ambos va más allá de lo personal y podría dar pie a nuevos proyectos en conjunto.

El posible emprendimiento de Susana Alvarado y Paco Bazán

En plena transmisión en vivo, Paco Bazán hizo un comentario que desató reacciones en el set. “Además quiero contarles que habrá una línea diseñada por Susana Alvarado”, dijo entre risas. Ante la sorpresa de sus colegas, añadió: “Ella no lo sabe, recién se está enterando, pero habrá una línea diseñada 'By Susana Alvarado' desde el ofertón con Paco Bazán, como tiene que ser”.

La revelación, aunque no fue oficial, generó gran expectativa entre los seguidores de Susana Alvarado y Paco Bazán, quienes no tardaron en pronunciarse en redes sociales con mensajes de apoyo: “Lindos, yo apoyo su emprendimiento”, “Apoyo total”, “Buena, Paquito, felicidades con tu nuevo emprendimiento junto a tu galáctica Susanita” y “Todo emprendimiento es bueno, desde ya éxitos”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Paco Bazán pide disculpas a Magaly Medina

Más adelante, el conductor se tomó unos minutos para responder con tono emotivo a las críticas de Magaly Medina, quien lo acusó de rechazar una entrevista con su equipo. “Estoy triste, estoy compungido, taciturno, exprimido en mis emociones, porque he perdido a mi madrina”, expresó Bazán. Luego agregó: “Quiero que vayan al archivo, la misma Magaly Medina dijo que soy su único ahijado. No entiendo por qué después ha dicho que me he autoproclamado”.

Asimismo, responsabilizó al equipo de producción de la 'Urraca' por no entrevistar a Susana Alvarado en sus visitas al set: “Se les ha escapado una tortuga dentro del ascensor, si Susana cuando está en Lima viene aquí”.