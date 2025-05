En medio de la creciente controversia dentro de Corazón Serrano, un video protagonizado por Kiara Lozano se volvió viral en TikTok, avivando las especulaciones sobre un presunto triángulo amoroso entre la cantante, su compañera Ana Lucía Urbina y el líder de la agrupación, Edwin Guerrero. La grabación fue publicada por una amiga cercana de Lozano y ha generado intensos comentarios por su contenido, considerado por muchos como una indirecta directa hacia Urbina.

La controversia surge luego de que Ana Lucía Urbina revelara, en una entrevista para el programa 'Faranduleando con Fer', que su relación sentimental con dueño de Corazón Serrano finalizó debido a la intromisión de una tercera persona. Aunque no mencionó nombres, los usuarios no tardaron en relacionar la situación con Kiara Lozano, impulsando el hashtag "#Boasincódigos", en clara alusión a la intérprete de 'Heridas de amor'.

¿Cuál fue el video de Kiara Lozano?

El clip difundido en TikTok muestra a Kiara Lozano disfrutando de una fiesta con una amiga, ambas cantando y bailando el tema 'Cachuda, pero feliz', mientras simulan el gesto de 'cachos' con los dedos y sostienen vasos con bebidas. La letra de la canción —“Cachuda, cachuda te dirán, cachuda, pero feliz”— ha sido interpretada por usuarios como un mensaje sarcástico y dirigido a Ana Lucía Urbina.

Aunque la autora del video aclaró que la grabación data de hace varios años, la respuesta no calmó la ola de comentarios. “Ahí te va Ana Lucía, directico para ti”, escribió un usuario. Otro añadió: “Le dieron su vuelto”.

¿Por qué Ana Lucía Urbina terminó su relación con Edwin Guerrero?

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Ana Lucía Urbina se sinceró sobre los motivos que llevaron al fin de su relación con Edwin Guerrero. La cantante reveló detalles de la reconciliación a inicios de 2024, durante la cual, a pesar de que él ya estaba con otra persona, Edwin le pidió matrimonio. "Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar. Y él me dijo: cásate conmigo, y terminó con esa persona", relató, recordando que poco después quedó embarazada.

Sin embargo, la relación se quebró nuevamente debido a la aparición de una tercera persona, aunque Urbina prefirió no revelar su identidad. "No voy a decir quién fue. Yo pienso que los hombres no son tontos, son inteligentes, ven cada persona... quién es y para qué es. Las mujeres saben qué persona es para presumir y qué persona es para esconderse. Yo, como mujer, si me gustara alguien, le exigiría: ‘Si me quieres, no te daría vergüenza estar conmigo’", explicó, dejando abierta la especulación sobre la identidad de la presunta mujer.