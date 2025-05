Ana Lucía Urbina, una de las voces más queridas del popular grupo de cumbia, abrió su corazón y reveló aspectos poco conocidos de su relación con Edwin Guerrero, fundador de la agrupación piurana. En una transmisión en vivo a través de TikTok junto al creador de contenido ‘Faranduleando con Fer’, la cantante de 29 años compartió su experiencia tras la pérdida de su bebé y los motivos que marcaron el fin de su relación.

La cantante confirmó que, pese a haber retomado su relación sentimental con Edwin Guerrero, este ya mantenía un vínculo con otra persona. Aun así, según su testimonio, el músico le pidió matrimonio y terminó su otro compromiso para estar con ella. Sin embargo, una tercera persona terminó por interferir en su relación, lo que desencadenó su separación definitiva.

Ana Lucia Urbina cuenta que Edwin Guerrero le pidió matrimonio

Durante la conversación en TikTok, Ana Lucía narró cómo fue el momento en que Edwin Guerrero le propuso matrimonio. “Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar. Y él me dijo: cásate conmigo, y terminó con esa persona”, relató con emoción la cantante, recordando también que poco después quedó embarazada.

Ana Lucía aseguró que en ese momento estaba profundamente enamorada de Edwin Guerrero y que su relación parecía encaminada a un futuro juntos. Sin embargo, todo cambió tras la dolorosa pérdida de su bebé. Este hecho marcó un punto de quiebre en su historia sentimental.

Ana Lucía cuenta la verdadera razón del fin de su relación

Aunque intentaron mantener su relación después del trágico suceso, Ana Lucía Urbina confesó que una tercera persona se involucró en su romance y provocó la ruptura definitiva. Ante la pregunta directa del tiktoker sobre quién fue esa persona, la cantante respondió con firmeza: “No lo voy a decir, pero aquí hubo una persona que se metió definitivamente”.

Además, reflexionó sobre cómo algunas relaciones no se construyen con la honestidad necesaria. “Yo pienso que los hombres no son tontos. Son inteligentes y ven cada persona para qué es (...) yo como mujer, si me gustara alguien, exigiría que si me quieres no te daría vergüenza estar conmigo”, sentenció.