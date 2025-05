Cielo Fernández y su emotivo rencuentro con integrante del Son de Duke sorprende a fans

Cielo Fernández a través de un live en Tik tok se reencuentro con su ex compañera Foto: Nueva Q / Composición LR | Foto: Nueva Q / Composición LR

Cielo Fernández a través de un live en Tik tok se reencuentro con su ex compañera Foto: Nueva Q / Composición LR | Foto: Nueva Q / Composición LR

Cielo Fernández es reconocida por su talento en Corazón Serrano, donde ha interpretado con éxito temas como "Mix Poco yo" y "Te vas y no volverás". Sin embargo, antes de formar parte de la popular banda de Piura, estuvo en la agrupación Son del Duke.

La joven cantante, originaria de Lambayeque, no solo ganó notoriedad en el mundo de la cumbia durante su paso por Son del Duke, sino que también forjó fuertes lazos de amistad con varios miembros, siendo Paola Rubio una de ellas. Recientemente, ambas protagonizaron un emotivo reencuentro que conmovió a los fans de la cantante.

El reencuentro esperado con su excompañera de Son del Duke

Tanto Corazón Serrano como Son del Duke tienen una agenda repleta de presentaciones por todo el Perú, lo que dificulta que sus integrantes se encuentren con frecuencia. Sin embargo, la tecnología ha sido clave para mantener el contacto.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Cielo Fernández aprovechó para conectarse con Paola Rubio, su amiga y excompañera de Son del Duke. Ambas se mostraron visiblemente emocionadas de volver a encontrarse. Durante la transmisión, Paola aprovechó la ocasión para pedirle a Cielo que interpretara su famoso "Mix Poco yo". Fernández accedió con gusto, mientras Paola Rubio no pudo evitar bailar al ritmo de la canción.

PUEDES VER: Kiara Lozano y su presunta indirecta a Ana Lucía Urbina tras ser acusada de interferir en su relación con Edwin Guerrero

El reencuentro en TikTok entre Cielo Fernández y Paola Rubio generó una gran repercusión entre los seguidores de ambas artistas, quienes las siguen de cerca por su participación en las mencionadas agrupaciones. Los fans no tardaron en expresar su entusiasmo por este emotivo momento. Comentarios como: “Se juntaron las dos más hermosas”, “Qué lindo verlas tan unidas, a pesar de ya no estar en el mismo grupo” o “Cielo cantando el ‘Poco yo’ y Paola bailando es lo más bonito que he visto hoy”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores que celebraron este reencuentro.