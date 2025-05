Greissy Ortega, conocida por sus declaraciones polémicas, volvió a causar revuelo con sus recientes comentarios en el programa 'Café con la Chevez' en Trome. La colombiana no escatimó en detalles al abordar su relación con su hermana, Milena Zárate, y su conflicto con Edwin Sierra, expareja de Milena. En una de las revelaciones más impactantes de la entrevista, Greissy aseguró que Milena le fue infiel a Edwin con un primo suyo. "Ella engañó a Edwin con un familiar de ella. Yo siempre lo dije, siempre lo sostuve", comentó la ahora novia de Randol Pastor.

Durante la charla, Ortega también arremetió contra su hermana, acusándola de traicionar a la familia y de aprovecharse de sus problemas personales para ganar protagonismo en los medios. La disputa entre ambas, que ya es conocida por muchos, ahora adquiere nuevos matices con estas duras acusaciones de infidelidad y deslealtad.

Greissy Ortega expone infidelidad de Milena Zárate a Edwin Sierra

Uno de los momentos más explosivos de la entrevista fue cuando Greissy Ortega, actualmente embarazada, habló abiertamente sobre la infidelidad de Milena Zárate a Edwin Sierra. Según Greissy, la relación de Milena con Edwin no estuvo exenta de problemas, y en un punto, la colombiana engañó al comediante con un primo suyo. Ortega expresó con firmeza: "Ella engañó a Edwin, inclusive antes que pasara lo de nosotros (el romance que mantuvo con el cómico). Ella engaña a Edwin con un familiar de ella. Yo siempre lo dije, siempre lo sostuve".

Greissy recordó cómo Edwin, al descubrir la infidelidad, decidió poner fin a la relación con Milena: "Él la botó de la casa", afirmó. Según la versión de Greissy, la situación fue mucho más compleja de lo que muchos creen, ya que Milena trató de ocultar la verdad, mientras que la versión pública apuntó a Edwin como el culpable. "El ego de hombre no se deja, como que pucha me engañaron, el infiel era él", sostuvo Greissy, dando a entender que la narrativa que se construyó en los medios no reflejaba la realidad de los hechos.

"Si tú quieres a alguien no lo engañas, ella lo engañó por mucho tiempo. Cuando iba a Colombia, ella iba cada 4 meses a Colombia y cada 4 meses pasaba con este chico que en paz descanse, ya ha fallecido (...) sigo sosteniendo hasta el día de hoy, el chico ya no existe, pero si tú quieres a alguien no lo engañas y proteges a tu hermana", acotó Greissy Ortega en la entrevista.

Greissy Ortega lanza dura crítica contra Milena Zárate

La entrevista también se centró en las tensiones entre Greissy Ortega y Milena Zárate, las cuales han sido recurrentes en la vida pública de ambas. Según Greissy, Milena no solo fue desleal en su relación con Edwin, sino que también la traicionó como hermana. "Siempre ha sido una persona que le gustaba aprovecharse de mi problema, contarlo en televisión para que ella quedar como la mejor hermana del mundo", explicó la colombiana.

Ortega lamentó que Milena la hubiera expuesto públicamente sin consideración por su bienestar, y criticó su actitud egoísta en momentos de crisis. "Milena no sabe nada de mí", afirmó, refiriéndose a cómo su hermana se metió en sus asuntos personales y la etiquetó de manera injusta, acusándola de ser mala madre. "Ahorita me está abriendo los ojos, ¿cómo? Queriéndome quitar a mis hijos con el papá de mis hijos, con mi agresor", expresó Greissy, visibilizando su malestar por la intervención de Milena en la custodia de sus hijos.

De manera contundente, Greissy dejó claro que no permitiría que su hermana interfiriera más en su vida, especialmente cuando no le ofreció apoyo real. "Siempre ha sido una persona que ha querido verme en el piso, arrastrándome ante ella, para ella sentirse bien", concluyó la colombiana, acusando a Milena de hacerle daño solo para sentirse superior.