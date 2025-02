Milena Zárate no dudó en compartir un duro mensaje tras conocerse el nuevo embarazo de su hermana Greissy Ortega. La sorpresa por la noticia de que la colombiana espera su cuarto hijo, esta vez con su pareja Randol Pastor, no solo ha acaparado titulares, sino que ha desatado una serie de reacciones en las redes sociales. Aunque muchas de estas se han centrado en la relación de Ortega con Pastor y las implicaciones de su nueva maternidad, lo que ha generado aún más revuelo ha sido el mensaje de la expareja de Edwin Sierra.

A través de sus redes, Zárate compartió un curioso video, el cual, especialmente, se centraba en lo relacionado con la maternidad y la educación de los hijos. "Ese nombre 'madre' a usted le queda grande", se escuchó en el video en mención. La publicación se produjo poco después de la polémica entrevista que Greissy Ortega brindó a Magaly Medina, quien cuestionó las circunstancias que rodean su embarazo y el bienestar de sus tres hijos mayores.

El duro mensaje de Milena Zárate sobre la maternidad

Milena Zárate dejó claro su punto de vista sobre lo que significa ser madre en un video compartido en sus redes sociales. Con un mensaje que rápidamente se interpretó como una indirecta hacia su hermana Greissy Ortega, la colombiana señaló que el rol de madre no solo se define por el acto físico de dar a luz, sino por la responsabilidad que implica educar a los hijos con amor y dedicación.

"Madre no es la que empuja, sino la que da buena educación a sus hijos y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de amor de madre hacia sus hijos", fue el mensaje que se logra escuchar en el video compartido. La contundencia del relato dejó claro que no solo se refería a la maternidad en términos materiales, sino al bienestar emocional y educativo de los niños.

Este mensaje llegó en un momento crítico para su hermana, quien había sido duramente criticada por Magaly Medina durante una entrevista donde la periodista le recordó la difícil situación que atraviesa con el padre de sus hijos, Ítalo Villaseca. La 'Urraca' le cuestionó sobre el embarazo, recordándole la falta de estabilidad económica que enfrenta, sumada a la acusación de no preocuparse por la educación de sus hijos, quienes actualmente no reciben clases desde su regreso de Estados Unidos.