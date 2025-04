La tensión entre Greissy Ortega y Allison Pastor se ha dejado notar en las últimas declaraciones de ambas. Luego de que la hermana de Randol Pastor, actual pareja de la colombiana, asegurara que no tiene una relación cercana con ella, Ortega respondió con firmeza, dejando claro que no le interesa lo que piensen los demás y que su prioridad son sus hijos.

Todo comenzó cuando Allison Pastor fue abordada por un reportero del programa 'Todo se filtra', donde fue consultada por el vínculo con su cuñada. Aunque evitó entrar en polémicas, sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales. Greissy Ortega, por su parte, concedió una entrevista a Trome, en la que no se guardó nada y dejó claras sus prioridades familiares.

Greissy Ortega arremete contra Allison Pastor

En conversación con el diario Trome, Greissy Ortega, actual pareja de Randol Pastor, fue consultada sobre los comentarios que hizo Allison Pastor respecto a su relación distante. Sin rodeos, la colombiana aclaró que no tiene conflictos con nadie y que su enfoque está en el bienestar de sus hijos. “Yo no tengo broncas con nadie, allá las personas sí la tienen conmigo. Estoy enfocada en mis cosas, en sacar adelante a mis hijos, como para estar pensando en qué concepto tiene la gente de mí”, declaró la pareja de Randol Pastor.

Respecto a la ausencia de Allison y de Erick Elera en la revelación del sexo de su bebé, Ortega explicó que tanto ella como su pareja extendieron las invitaciones, pero que la decisión de asistir o no fue de cada persona. “Cumplimos con invitar a los más cercanos. Si quisieron ir o no, eso ya es tema de cada persona. Es algo que escapa a nuestras manos”, afirmó. Añadió que no estaba dispuesta a presionar a nadie para que asistiera y que seguramente se trató de un tema de ocupaciones o distancia.

Greissy Ortega fue tajante al referirse a las prioridades en su vida actual, indicando que está completamente volcada en la crianza de sus tres hijos. “Tengo tres bocas que mantener porque el donador (Ítalo Villaseca) ni un lápiz les dio para su año escolar, así que no puedo sentarme a ver los problemas de los demás. Y Randol va de la mano conmigo, somos un equipo”, expresó Ortega, quien dejó claro que el apoyo de su pareja ha sido fundamental en esta etapa.

Allison Pastor confiesa distante relación con Greissy Ortega

En la reciente edición de 'Todo se filtra', Allison Pastor, esposa de Erick Elera, fue consultada por su relación con Greissy Ortega, y aunque fue prudente en sus palabras, no ocultó la frialdad del vínculo. “No la veo, no sé en qué andará la verdad, espero que le vaya bien", comentó, dando a entender que no existe una conexión cercana con la pareja de su hermano, Randol Pastor.

Pastor añadió que hace bastante tiempo que no comparte momentos con Ortega y que se encuentra centrada en su propia familia. “Creo que tiene seis meses. No convivimos mucho, hace tiempo que no la veo. Yo estoy en mis cosas, ellos en sus cosas”, señaló. Asimismo, fue enfática al decir que no le corresponde opinar sobre la vida sentimental de su hermano: “Es la vida de mi hermano, cada quien hace sus cosas. No se trata de que la acepte o no. Él ya escogió a su nueva mujer, su familia. Lo que piense el resto está de más”.