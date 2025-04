Greissy Ortega y Randol Pastor vivieron un momento lleno de emoción y alegría durante la celebración de la revelación de sexo de su cuarto bebé. La pareja, que lleva más de cinco meses de romance, compartió la feliz noticia en una pequeña fiesta organizada en su hogar, rodeada de globos blancos y una animación especial para sus invitados más cercanos.

El video de este conmovedor momento, que fue compartido en redes sociales, muestra a los futuros padres abrazándose emocionados mientras se enteraban del sexo de su bebé. Todos los presentes se mostraron igualmente emocionados y felices por esta nueva etapa en la vida de la pareja. Aunque algunos familiares, como la hermana de Greissy, Milena Zárate, no han confirmado su asistencia, el ambiente festivo y el apoyo de los seres queridos fueron especial para este evento.

La emotiva revelación de sexo del bebé de Greissy Ortega y Randol Pastor

La noticia de que Greissy Ortega y Randol Pastor esperan un bebé es una sorpresa para muchos, ya que la relación de ambos se consolidó en un corto período de tiempo. Sin embargo, este embarazo llega en un momento lleno de felicidad y emoción para la pareja, quienes están próximos a contraer matrimonio. A pesar de las sorpresas que han acompañado su vida personal, la pareja se muestra unida y feliz, disfrutando de la espera de su cuarto hijo.

En una reciente entrevista con el medio Trome, Greissy Ortega compartió detalles sobre su estado de salud, que en las últimas semanas le ha causado preocupación. La colombiana reveló que está luchando contra una anemia, cuyo diagnóstico le preocupó especialmente antes de quedar embarazada.

"Tengo anemia. Mi hemoglobina se me bajó, me hice el examen antes de salir embarazada y tenía 8,2, pero ahora debe estar en menos porque he bajado de peso. Mañana tengo que hacerme unos chequeos médicos", comentó Ortega, quien confía en que sus exámenes médicos salgan bien.