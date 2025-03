El regreso de 'El valor de la verdad' ha reavivado el interés del público por las confesiones más impactantes que se han dado en el famoso sillón rojo. A lo largo de las temporadas, diversas figuras del espectáculo han participado en el programa con la esperanza de ganar el premio mayor, pero algunos no lograron superar el desafío del polígrafo y se fueron sin un solo sol.

Entre los participantes que no lograron completar las 21 preguntas se encuentran personajes como John Kelvin, Greissy Ortega, Melcochita y Kenji Fujimori, quienes fueron sorprendidos por el detector de mentiras al dar respuestas que resultaron ser falsas. A continuación, repasamos los casos más recordados de los concursantes que perdieron la oportunidad de llevarse los 50 mil soles.

¿Quiénes son los famosos que no ganaron ni un sol en 'El valor de la verdad'?

Desde Kenji Fujimori hasta John Kelvin, varios participantes de 'El valor de la verdad' han perdido la oportunidad de llevarse los 50 mil soles al fallar en preguntas clave. A continuación, repasamos la lista de los famosos que no ganaron ni un sol en el programa.

John Kelvin (2019)

El cantante de cumbia estuvo cerca de llevarse 15 mil soles, pero quedó eliminado tras una pregunta personal. Beto Ortiz le consultó: “¿Te avergüenza haber dormido con tu mamá hasta los 15 años?”, a lo que John Kelvin respondió que no. Sin embargo, el polígrafo determinó que mentía, dejándolo sin premio.

Pregunta en la que perdió: "¿Te avergüenza haber dormido con tu mamá hasta los 15 años?"

"¿Te avergüenza haber dormido con tu mamá hasta los 15 años?" Respuesta: No

No Resultado: Falso

Greissy Ulloa (2014)

La hermana de Milena Zárate asistió al programa para contar detalles de su vida personal. Sin embargo, falló al responder la pregunta: “¿Le pegaste varias veces a Ítalo Villaseca?”. Greissy negó haberlo hecho, pero el detector señaló que su respuesta era falsa.

Pregunta en la que perdió: "¿Le pegaste varias veces a tu pareja Ítalo Villaseca?"

"¿Le pegaste varias veces a tu pareja Ítalo Villaseca?" Respuesta: No

No Resultado: Falso

Melcochita (2014)

El cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, participó en tres ocasiones en el programa. En 2014, perdió el premio al responder la pregunta: “¿Demuestras cariño a tus hijos dándoles dinero?”. Su respuesta fue no, pero el polígrafo indicó que mentía.

Pregunta en la que perdió: "¿Demuestras cariño a tus hijos dándoles dinero?"

"¿Demuestras cariño a tus hijos dándoles dinero?" Respuesta: No

No Resultado: Falso

Kenji Fujimori (2013)

El hijo del expresidente Alberto Fujimori generó gran expectativa con su participación en el sillón rojo. Sin embargo, perdió al responder la pregunta: “¿Tu padre renunció a la presidencia por fax?”. Kenji aseguró que no, pero el polígrafo determinó que mentía.

Pregunta en la que perdió: "¿Tu padre renunció a la presidencia por fax?"

"¿Tu padre renunció a la presidencia por fax?" Respuesta: No

No Resultado: Falso

Fiorella Alzamora (2016)

La modelo fue una de las figuras más polémicas de su temporada. Perdió la posibilidad de ganar dinero al responder la pregunta: “¿Llamaste este año a Reimond Manco a las 5:00 a.m. como asegura su esposa?”. Fiorella negó haberlo hecho, pero el polígrafo indicó lo contrario.

Pregunta en la que perdió: "¿Llamaste este año a Reimond Manco a las 5:00 a.m. como asegura su esposa?"

"¿Llamaste este año a Reimond Manco a las 5:00 a.m. como asegura su esposa?" Respuesta: No

No Resultado: Falso

Miguel ‘Chato’ Barraza (2013)

El humorista Miguel ‘Chato’ Barraza reveló varios detalles sobre su vida, incluyendo problemas con el alcohol. No obstante, quedó eliminado tras la pregunta: “¿Usas viagra?”. Su respuesta fue no, pero el detector de mentiras indicó que no decía la verdad.

Pregunta en la que perdió: "¿Usas viagra?"

"¿Usas viagra?" Respuesta: No

No Resultado: Falso

La Paisana Jacinta (2014)

El personaje interpretado por Jorge Benavides también participó en El valor de la verdad y respondió diversas preguntas sobre su carrera y vida personal. Sin embargo, perdió el premio tras fallar en la pregunta: “¿Detestas a las personas que hablan mal de ti y que no quieren que trabajes?”. Su respuesta fue no, pero el polígrafo determinó que no decía la verdad.

Pregunta en la que perdió: "¿Detestas a las personas que hablan mal de ti y que no quieren que trabajes?"

"¿Detestas a las personas que hablan mal de ti y que no quieren que trabajes?" Respuesta: No

No Resultado: Falso

Greg Michel (2017)

El modelo belga se fue sin dinero tras responder preguntas sobre supuestas conquistas amorosas. La pregunta clave que lo dejó sin premio fue: “¿Coqueteaste con Flavia Laos siendo pareja de Patricio Parodi?”. Greg dijo sí, pero la actriz le envió una carta notarial desmintiendo su versión.

Pregunta en la que perdió: "¿Coqueteaste con Flavia Laos siendo pareja de Patricio Parodi?"

"¿Coqueteaste con Flavia Laos siendo pareja de Patricio Parodi?" Respuesta: Sí

Sí Resultado: Flavia Laos desautorizó el contenido

Pedro Moral (2019)

El empresario y expareja de Sheyla Rojas intentó ganar el premio contando detalles de su relación con la conductora. Sin embargo, perdió todo en la pregunta 21: “¿Sigues amando a Sheyla Rojas?”. Su respuesta fue no, pero el polígrafo determinó que mentía.