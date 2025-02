Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, acaba de compartir una noticia que ha sorprendido a sus seguidores: está esperando su cuarto hijo. En una entrevista exclusiva con Expreso, la colombiana habló de cómo está viviendo este nuevo embarazo, y aunque no reveló el sexo del bebé, dejó claro que no tiene planes de aumentar más la familia.

A sus 34 años, y junto a su pareja Randol Pastor, con quien lleva una relación sólida, Ortega asegura que este será su último hijo. La noticia llegó después de una serie de rumores que señalaban que Greissy y Randol estaban pensando en ampliar su familia. "Ahora sí, cierro la fábrica", dijo con firmeza, luego de su presentación en el programa de Magaly Medina.

Greissy Ortega anuncia que no tendrá más hijos

El cuarto embarazo de Greissy Ortega ha sido una sorpresa para muchos, especialmente considerando que ella ya tiene tres hijos con su ex pareja. Ahora, junto a Randol Pastor, quien tiene dos hijos de otro compromiso, la colombiana decide poner un fin definitivo a los embarazos. En la entrevista explicó que, aunque el embarazo es un momento de felicidad para ella, criar una familia numerosa es una tarea compleja.

“Mientras estemos felices y juntos, al lado de nuestros hijos, eso es lo que importa. Estamos preparados para salir adelante, comentó Greissy Ortega. La pareja ha enfrentado dificultades en su camino, y aunque sus diferencias con familiares cercanos, como su hermana Milena Zárate, no han sido fáciles, Ortega ha destacado que lo más importante es la unidad de su familia.

En cuanto a su embarazo, Greissy asegura que no desea saber el sexo del bebé hasta el momento del nacimiento. “Ya tengo cuatro meses de embarazo y aún no sabemos el sexo del bebé. Es más, hemos quedado en no saberlo hasta que esté en mis brazos, que sea lo que Dios quiera”, añadió.

¿Qué reveló Greissy Ortega sobre su embarazo?

Con gran entusiasmo, Greissy Ortega confirmó que está esperando a su cuarto hijo. En una conversación con Magaly Medina, la colombiana reveló que su bebé ya tiene cuatro meses de gestación y contó cómo se enteró de la noticia, la cual llegó de manera inesperada. "Fue una sorpresa para los dos, pero no una sorpresa mala, son cosas de Dios. Tomé esta noticia emocionada", expresó Ortega, quien aseguró estar lista para recibir a su nuevo hijo.

Reconocida por su presencia en diversos medios y su relación con Randol Pastor, Ortega destacó que su decisión de continuar con el embarazo fue firme desde el primer momento. “Mis hijos no tienen una mala vida gracias a mí y a Randol. Me siento capacitada para criar a un bebé", afirmó, dejando en claro su compromiso con su familia, pese a la sorpresa de Magaly Medina.