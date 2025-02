En una reciente aparición en 'Magaly TV, la firme', Greissy Ortega confirmó que se encuentra esperando su cuarto bebé. La noticia, que sorprendió a muchos, se dio a conocer tras una entrevista con la conductora Magaly Medina, donde la colombiana explicó cómo sucedió este embarazo. A solo dos meses de haber llegado a Perú, la hermana de Milena Zárate quedó embarazada de su actual pareja, quien es hermano de la conocida influencer Allison Pastor.

El embarazo fue un tema central en la conversación, y Ortega compartió detalles sobre cómo vivió esta noticia. Aunque la situación fue una sorpresa tanto para ella como para su pareja, Greissy se mostró emocionada y tranquila al hablar de su futuro con Randol y la llegada de su bebé.

Greissy Ortega revela detalles de su embarazo

Greissy Ortega no ocultó su emoción al confirmar que se encuentra en su cuarto embarazo. En conversación con Magaly Medina, explicó que su bebé tiene ya cuatro meses de gestación y detalló cómo se enteró de la noticia, la cual llegó en un momento inesperado. "Fue una sorpresa para los dos, pero no una sorpresa mala, son cosas de Dios. Tomé esta noticia emocionada", declaró Ortega, quien aseguró sentirse preparada para recibir a su hijo.

La colombiana, conocida por su aparición en diversos medios y por su relación con Randol Pastor, hizo hincapié en que su decisión de mantener el embarazo fue firme desde el principio. “Mis hijos no tienen una mala vida gracias a mí y a Randol. Me siento capacitada para criar a un bebé", explicó, ante la evidente sorpresa de Magaly Medina.

Magaly Medina expresa sorpresa y cuestiona a Greissy Ortega

Durante la entrevista, Magaly Medina no dudó en mostrar su asombro. La conductora de 'Magaly TV, la firme' cuestionó a Ortega sobre cómo se sintió al enterarse de su embarazo tan pronto después de haber iniciado una relación con Randol Pastor. "Te embarazaste apenas llegar a Perú, ¿a los dos meses que inició tu relación con Randol?", le preguntó sorprendida.

A pesar del tono directo de la periodista, Greissy Ortega respondió con serenidad, afirmando que la noticia no fue un golpe negativo. "Es una bendición y no lo tomo mal, porque es una vida. Mucha gente podría tomar otras decisiones, pero yo no soy de esas", enfatizó la colombiana, dejando claro que no consideró la opción de perder a su bebé.