Las recientes declaraciones de Mario Irivarren, tras pedir disculpas públicas por un incidente en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, siguen generando controversia. El exchico reality expresó que “quiere mucho” a Onelia Molina, sin utilizar la palabra “amor”, lo cual desató una ola de reacciones en redes sociales y entre los seguidores de la pareja.

La odontóloga e integrante de 'Esto es guerra', Onelia Molina, finalmente dio su versión en una entrevista con 'América espectáculos', donde fue consultada directamente por sus sentimientos ante las palabras de Mario. Su respuesta fue breve, pero contundente, revelando una posible crisis amorosa que ha captado la atención de la prensa de entretenimiento.

¿Cómo reaccionó Onelia Molina al "te quiero" de Mario Irivarren?

Durante la conversación con el espacio televisivo, Onelia Molina evitó referirse directamente a si le dolió que Mario Irivarren solo dijera que la "quiere" y no que la "ama", pero sus palabras dejaron entrever incomodidad. “No voy a decir nada. Qué te puedo decir", afirmó la integrante del equipo de la 'nueva generación' de 'Esto es guerra'.

Estas declaraciones llegaron después de que Mario Irivarren pidiera disculpas públicas tras un incidente ocurrido en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, en la cual se vio envuelto en una situación bochornosa. En sus dos pronunciamientos públicos, el exintegrante de 'Esto es guerra' reiteró que siente mucho cariño por Onelia Molina, sin emplear la palabra “amor”, lo que generó múltiples cuestionamientos en redes sociales y encendió las alertas sobre el futuro de la pareja.

Onelia Molina y Mario Irivarren atraviesan crisis en su relación

Consultada por el actual estado de su vínculo con Mario Irivarren, Onelia Molina fue clara en marcar un posible distanciamiento. “Yo quiero tomarme un tiempo para estar tranquila y no hablar del tema porque sí me afecta. No quiero ponerle título, pero quiero estar tranquila”, expresó con franqueza.

Sus palabras no solo han reavivado las especulaciones sobre una eventual separación entre Onelia Molina y Mario Irivarren, sino que también reflejan la incomodidad que generó en ella la forma en que su pareja decidió disculparse. La situación se agudizó luego de que Irivarren, en compañía de Alejandra Baigorria, hablara públicamente sobre su exrelación con Vania Bludau, añadiendo más tensión al ambiente.