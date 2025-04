Onelia Molina llora en vivo frente a Mario Irivarren y preocupa con mensaje: “No quiero que me vean así”

Los chicos reality Onelia Molina y Mario Irivarren se reencontraron este lunes 28 de abril en el programa ‘Esto es Guerra’. El modelo y conductor del pódcast 'Todo Good' volvió a pedir disculpas públicamente a su pareja, mientras que la arequipeña no pudo contener el llanto y prefirió ser cortante en el tema.

Totalmente afectada, Onelia Molina preocupó a sus seguidores al revelar cómo se siente tras la viralización de las imágenes en las que su novio, Mario Irivarren, confiesa su intención de contactar a su expareja, Vania Bludau. "Me siento muy mal, no quiero que mi familia me vea así", expresó entre lágrimas la odontóloga de 25 años.

Onelia Molina y Mario Irivarren se vieron las caras tras confesión sobre Vania Bludau

El reality de América Televisión, ‘Esto es Guerra’, abrió su programa abordando el tema que está en boca de todos en la farándula peruana: la polémica entre Mario Irivarren, Onelia Molina y Vania Bludau. El modelo se mostró muy apenado luego de que se viralizaran las imágenes en las que confiesa su intención de llamar a su exnovia Vania Bludau, a pesar de estar actualmente en una relación con Onelia. Justamente esta última fue la primera en pronunciarse sobre el tema.

“No tengo nada que decir, son sus acciones, que él hable. Yo no quiero decir nada. No me siento bien en este momento. Por respeto a mí y a mi familia, no quiero que me vean así. Entonces, prefiero no hablar”, dijo la influencer entre lágrimas.

Por su parte, Mario Irivarren volvió a reafirmar las disculpas que ya había ofrecido en su pódcast horas antes. "Voy a ser hombre para afrontar esta situación. Le pido disculpas a Onelia. Ella me conoce bien y sabe que jamás hubiera querido hacer algo para dañarla en estos dos años que llevamos juntos. Siempre se ha portado muy bien conmigo y eso yo lo valoro", expresó el chico reality con un semblante triste.

Mario Irivarren culpó al alcohol por lo sucedido en la boda de Alejandra Baigorria

Asimismo, Mario Irivarren atribuyó lo ocurrido en la boda de Alejandra Baigorria al consumo de alcohol. "Lo del sábado fue un caso aislado. Hubo fiesta, emoción, algarabía y mucho alcohol. Yo no soy de tomar. Era un día especial, el matrimonio de mis amigos. Siempre se quejan de que no me quiero divertir y por eso esta vez tomé. Me lo tomé muy en serio, pero jamás imaginé que esto iba a pasar. Ni siquiera recuerdo ese momento. A Onelia jamás le haría algo para dañarla", finalizó el modelo de 34 años.

Tras su declaración, el tema no volvió a tocarse en el programa y continuaron con los juegos de competencia. Sin embargo, quedó claro para los televidentes que la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina atraviesa una profunda crisis, y que podría acabarse en cualquier momento tras más de dos años de noviazgo.