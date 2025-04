La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada recientemente, no solo captó la atención de los fanáticos por el romántico enlace, sino también por un inesperado momento protagonizado por Mario Irivarren. Durante la celebración, un video captado por uno de los invitados registró la sorpresiva confesión que el chico reality le hizo a Baigorria sobre su exnovia Vania Bludau.

En las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, se observa a Mario Irivarren conversando con Alejandra Baigorria en medio de la fiesta, justo cuando la música animaba a todos los asistentes. La grabación no solo muestra el ambiente festivo de la boda de Alejandra Baigorria, sino también un tenso intercambio de palabras que ha causado revuelo entre sus seguidores.

Mario Irivarren admite que llamará a Vania Bludau tras la boda de Alejandra Baigorria

En el video viralizado, Alejandra Baigorria se acerca a Mario Irivarren mientras bailan, y en tono de complicidad, le comenta: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer". El integrante de 'Esto es guerra' responde rápidamente, consciente de la presencia de su actual pareja, Onelia Molina: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado". Ante la incertidumbre del momento y aparentemente con unas copas de más, la 'rubia' empresaria solo atina a decir: "Wow, no sé qué hacer".

La situación se tornó aún más llamativa cuando Mario Irivarren, sin dudarlo, le pidió a Alejandra Baigorria que le transmitiera un mensaje a Vania Bludau: "Dile que mañana la llamo. Quedamos". Este breve, pero significativo diálogo ocurrió en presencia de decenas de invitados, entre ellos Onelia Molina, quien observaba a pocos metros de distancia sin percatarse de la conversación.

El video muestra también cómo, en medio de este intercambio, el invitado que grababa la escena captó un instante en el que Vania Bludau mira discretamente hacia Mario Irivarren, lo que no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales. La cercanía entre los protagonistas y el contexto de la boda de Alejandra Baigorria hicieron que el clip se viralizara rápidamente, generando múltiples especulaciones sobre un posible reencuentro entre los exnovios.

Historia de amor de Mario Irivarren y Vania Bludau

La relación entre Mario Irivarren y Vania Bludau comenzó a mediados de 2020, cuando la modelo regresó a Perú tras finalizar una relación anterior. Aunque al inicio solo compartían salidas, en noviembre de ese año fueron captados por las cámaras en actitudes cariñosas, confirmando el inicio de su romance. Poco después, el 5 de diciembre de 2020, oficializaron su relación durante un viaje a Panamá, donde Mario escribió en la arena: “¿Quieres ser mi novia?”, recibiendo un sí como respuesta.

Desde un principio, Vania dejó en claro sus condiciones para iniciar un romance. “Yo no quería, nunca he mezclado amistad con una relación, y bueno, me di la chance. También, de hecho, que desde el primer momento puse las cosas claras, como: ‘Dime qué es lo que quieres porque yo no estoy para perder el tiempo’”, comentó en ese momento. A pesar de formalizar su relación, la influencer advirtió que seguiría residiendo en Miami.

La relación entre Mario Irivarren y Vania Bludau se extendió por poco más de un año y tres meses, hasta que el 29 de marzo de 2022, la modelo anunció públicamente el fin de su historia de amor.