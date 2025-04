El escándalo que involucró a Onelia Molina y Mario Irivarren ha capturado la atención de sus seguidores en redes sociales. La confesión de Irivarren, quien admitió en un audio su intención de contactar a su expareja, Vania Bludau, desató una ola de reacciones. Tras varios días de silencio, la arequipeña ha reaparecido en sus redes con un potente mensaje de empoderamiento, dejando claro que está enfocada en su bienestar y felicidad, por encima de la controversia.

La odontóloga de 25 años, que también es conocida por su participación en el reality 'Esto es guerra', compartió un emotivo video en sus plataformas sociales. Acompañado de la frase “La vida es demasiado corta como para no ser feliz”, Onelia mostró una actitud firme y decidida ante la situación que la ha afectado profundamente. Su mensaje de resiliencia y autoempoderamiento ha resonado con miles de seguidores, quienes le han expresado su apoyo en este momento tan difícil.

El mensaje de Onelia Molina tras confesión de Mario Irivarren

Onelia Molina no dudó en usar sus redes sociales para dar su respuesta después de que se filtrara el audio de Mario Irivarren. En dicho audio, su pareja se mostraba preocupado por contactar a Vania Bludau, su expareja, lo que generó una gran polémica. A pesar de los rumores y las especulaciones, Onelia decidió no callar y enviar un mensaje claro a sus seguidores.

Onelia Molina.

En el video, compartió un mensaje positivo, afirmando que la vida es demasiado corta para no ser feliz. Esta declaración se presentó como un acto de autocuidado y fortaleza, demostrando que, a pesar de la tormenta mediática, su prioridad es estar en paz consigo misma. La imagen de Onelia en el video fue acompañada por una sonrisa, que contrastaba con la tristeza que había expresado anteriormente en televisión.

Onelia Molina llora por confesión de Mario Irivarren

El momento más emotivo de la aparición de Onelia Molina fue cuando, en una reciente emisión de 'Esto es guerra', la joven no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la confesión de Mario Irivarren. Al recordar la polémica situación y cómo le afectó emocionalmente, Onelia expresó sentirse muy mal, especialmente por el impacto que este hecho había tenido en su familia.

Onelia Molina.

Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Onelia explicó que no quería que sus familiares la vieran pasando por ese mal momento. La joven confesó que prefería guardar silencio y no profundizar más en el tema, por respeto a sí misma y a su entorno. Su respuesta fue clara y directa: “No quiero que me vean así. Prefiero no hablar”. A pesar del dolor que sentía, Onelia se mantuvo firme en su decisión de no alimentar más la polémica y enfocarse en su bienestar emocional.

Por otro lado, Mario Irivarren, quien ya había pedido disculpas públicamente a través de su pódcast 'Todo Good', reiteró sus disculpas a Onelia en el mismo programa. El conductor mostró su pesar por la situación y aseguró que nunca quiso hacerle daño a su pareja. “Ella me conoce bien y sabe que jamás hubiera querido hacer algo para dañarla en estos dos años que llevamos juntos”, comentó, visiblemente afectado.