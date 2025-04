Onelia Molina reveló que su relación con Mario Irivarren no está en su mejor momento. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

Durante la reciente transmisión del programa digital 'Good Time', se difundió un video inédito que volvió a colocar a Mario Irivarren en el centro de la polémica. Las imágenes lo muestran en evidente estado etílico durante la boda de Alejandra Baigorria, sin la compañía de su actual pareja, Onelia Molina, y pronunciando una frase que ha desatado múltiples interpretaciones: “He tomado buenas decisiones”.

La grabación, compartida por Abner Robles, productor del programa de YouTube, deja ver al exchico reality en un momento de desinhibición total. Su expresión relajada, su discurso ambiguo y la ausencia de su pareja al término de un evento social tan importante alimentaron rumores sobre su relación y, especialmente, sobre su pasado vínculo con Vania Bludau.

¿Qué dijo Mario Irivarren al finalizar la boda de Alejandra Baigorria?

El video de Mario Irivarren, registrado tras la ceremonia de matrimonio civil de Alejandra Baigorria, revela al exintegrante de 'Esto es guerra' hablando con soltura frente a las cámaras. Entre bromas y frases incoherentes, lanzó una declaración que llamó poderosamente la atención: “Soy Mario Hart (...) Si sabes cómo me invito... (...) Yo he tomado buenas decisiones, Laura, espero que estés orgullosa de mí”.

Según revelaron en el programa de YouTube, este momento fue captado casi al finalizar la celebración por el matrimonio de Alejandra Baigorria, por ende, se dio luego de la polémica conversación que tuvo la empresaria de Gamarra con Mario Irivarren, en la cual, el chico reality le confiesa su deseo de tener un encuentro con su expareja, Vania Bludau.

Mario Irivarren pide disculpas a Onelia Molina por video sobre Vania Bludau

Ante la repercusión del video viral, Mario Irivarren no tardó en romper su silencio. Durante la misma emisión de 'Todo Good', el chico reality ofreció disculpas públicas a Onelia Molina, su actual pareja, visiblemente afectado por la situación. “Estoy aquí, como hombre, como corresponde... Lo primero que toca es pedirle disculpas a Onelia. Ella es la persona más afectada en esto, sin haber hecho nada. Eso me duele y me afecta”, declaró con firmeza.

Con voz entrecortada, Irivarren reconoció que cometió un error que ha causado malestar. “Siento que le fallé y eso me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo último que deseo es hacerla pasar por algo así”, añadió. Cabe precisar que Mario y Onelia también se pronunciaron en 'Esto es guerra' y la arequipeña, entre lágrimas, admitió que no se encontraba en su mejor momento emocional