La reciente polémica en torno a Mario Irivarren no cesa de generar revuelo. El chico reality rompió su silencio en la edición más reciente de 'Good Time', donde explicó su comportamiento durante la boda de Alejandra Baigorria, cuando se filtró un video en el que hablaba sobre su expareja Vania Bludau. En medio de la celebración y bajo los efectos del alcohol, Mario admitió que pensó en contactarla para "cerrar ciclos", algo que, según él, no había hecho debido a la mala relación en la que terminaron.

Luego de que Mario Irivarren pidiera disculpas públicas a Onelia por el malestar causado, algo que fue visto por muchos como un intento de reparar la relación, Onelia Molina habría dejado claro en redes sociales que no todo estaba tan resuelto. A través de su cuenta de Instagram, la odontóloga dio ‘like’ a un comentario que claramente expresaba críticas hacia Mario Irivarren, sugiriendo que él no había aprendido de sus errores y que Onelia merecía algo mejor. Este gesto, aunque pequeño, no pasó desapercibido y fue rápidamente comentado por los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre el futuro de la relación.

Onelia Molina y el comentario contra Mario Irivarren

El comentario que Onelia Molina apoyó decía: "Onelia, de corazón, te juzgué mal tal vez, pero eres joven, profesional y bella. Mario no ha curado, es muy impulsivo. Mereces a alguien mejor.". Muchos usuarios especularon que a través de este simple gesto, la odontóloga parece estar enviando un mensaje indirecto a Mario Irivarren, y a quienes la siguen, sobre cómo se siente frente a la situación.

Sin embargo, momentos después en 'Amor y fuego', Onelia Molina dio unas cortas declaraciones sobre su situación sentimental con el chico reality: "No estamos bien," acotó. Además, cuando fue consultada sobre el final de su romance, la influencer decidió no responder a la pregunta, pero su reacción sorprendió, ya que se mostró afligida en todo momento.

Onelia Molina dio like a comentario contra Mario Irivarren. Foto: Instagram

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre la polémica llamada a Vania Bludau?

Durante 'Good Time', Mario Irivarren explicó que su deseo de contactar a Vania Bludau nació de la necesidad de cerrar un ciclo pendiente en su vida. "Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania, era para cerrar ciclos de lo que pasó. Es de conocimiento público que acabamos en malos términos, pero siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan es bueno tener esa conversación para cerrar las heridas del pasado", expresó el chico reality.

Finalmente, reiteró sus disculpas a su actual pareja, Onelia Molina, quien se vio afectada por la polémica. "Como dije al inicio, quiero pedirle perdón desde lo más profundo de mi corazón, me toca asumir. Es una situación incómoda para todos los involucrados, sé que el video se presta para muchas interpretaciones y cada uno es libre de pensar lo que crea conveniente. Eso era todo lo que yo tenía que decir, no hay más que hablar", concluyó Irivarren.