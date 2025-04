La reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue el escenario perfecto para una serie de sorpresas, tanto para los asistentes como para los seguidores en redes sociales. Uno de los momentos que más dio de qué hablar fue el protagonizado por Mario Irivarren, quien, en medio de la celebración, sorprendió a todos al hacer una inesperada confesión sobre su expareja, Vania Bludau, asegurando que la llamaría después del matrimonio de sus amigos. Este comentario, que rápidamente se viralizó, desató una ola de reacciones y dejó en evidencia tensiones no solo con su ex, sino también en su relación actual con Onelia Molina.

En medio de la controversia, la odontóloga de profesión, quien estuvo presente en la boda, compartió varias fotos del evento en sus redes sociales, pero sorprendió al no publicar ninguna imagen junto a Mario Irivarren, su actual pareja. Este detalle no pasó desapercibido y avivó aún más las especulaciones sobre su relación. Para sumar a la polémica, la modelo arequipeña dio "like" a un comentario que criticaba al ex 'Combate', donde se le elogiaba a ella por ser "una mujer admirable" y se le aconsejaba que "merecía un hombre con todas sus letras". Sin embargo, para sorpresa de muchos, pocos minutos después, el 'me gusta' fue eliminado de sus redes sociales.

Las polémicas reacciones de Onelia Molina en redes sociales

En medio de la controversia generada por la reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Onelia Molina mostró su apoyo a un comentario que cuestionaba a la empresaria. El mensaje criticaba a Alejandra por su actitud durante la boda, en la que se mostró cercana a Mario Irivarren, un gesto que, según el comentario, fue una “decepción”.

La publicación decía lo siguiente: "Siempre defendí de las burlas y el hate a Alejandra Baigorria, pero qué decepción verla ayer hablando así con el inmaduro de Mario Irivarren. Qué vergüenza que como mujer que ha sufrido y llorado por amor se preste para estas cosas".

En cuanto a Mario Irivarren, el comentario no solo criticaba a Alejandra, sino también a él. Se le calificaba de “inmaduro” y se cuestionaba su actitud frente a su relación con Onelia. La publicación continuaba diciendo: "Eres una mujer admirable Onelia, que no está en escándalos y profesional. Mereces un hombre con todas sus letras y que te valore." Este gesto de la modelo peruana, al darle "like" al comentario, generó aún más especulaciones sobre la relación de la pareja. La ausencia de fotos juntos en la boda y este apoyo explícito a una crítica hacia el integrante de 'Esto es guerra' dejan entrever que hay más que solo tensiones en su vínculo, y alimentan los rumores de una posible crisis.