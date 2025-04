Mario Irivarren está envuelto en un escándalo por un video que circula en redes sociales de una conversación que tuvo con Alejandra Baigorria. En el podcast Good Time del canal de YouTube Todo Good agradeció el apoyo que recibió de sus compañeros Laura Spoya

y Gerardo Pe, quienes fueron a visitarlo la noche del 27 de abril, tras todo el incidente.

“Agradecerles, fueron a verme en la noche. Fue un momento muy lindo porque me sentí protegido, a tal punto que mientras ustedes hablaban en mi sala y ‘chacoteaban’, no sé ni siquiera de que hablaban yo me quedé dormido. Sentir su presencia ahí como que me cuidó. Sentí que voy a tener siempre en ustedes y en todos ustedes (refiriéndose al equipo de producción del programa en el que trabaja) un apoyo, una familia, un respaldo. Sé que vamos a estar ahí siempre los unos para los otros en las buenas, en las malas y en las peores. Y de verdad ayer, que fue un día agitado, recién pude tener un poquito de tranquilidad cuando estuve ahí", reveló.

Laura Spoya se emocionó y señaló que trató de no llorar. Los tres se abrazaron y personal de la producción agradeció su asistencia al programa, señalando que tranquilamente pudo no haberlo hecho por la gravedad de la situación. “Estás envuelto en una situación que nadie se lo podría imaginar, ha salido una conversación estrictamente privada en una situación de fiesta y no has hecho nada malo. Todos los que te conocemos acá sabemos la gran persona que eres”. Asimismo, habló sobre su anterior relación con Vania Bludau, confesando que no terminaron en buenos términos, pero que luego fueron amigos durante muchos años: “Va por ahí, darle un cierre a toda esta situación de muchos años”.

“Soy consciente que la manera en la que sucedieron las coas sí estuvo mal. Vamos a poner el contexto, estábamos en la fiesta, yo estaba muy tomado, toda la euforia y algarabía del momento y la cagué. No hay más, lo reconozco. Asumo las consecuencias de mis actos y reconozco que la cagué. Por más que la intención no era otra que la que ya mencioné, sé que estuvo mal, sé que el tiempo y las formas estuvieron mal y me toca asumir”. “Volver a pedirle perdón a la persona que es más afectada en esto, que es Onelia (Molina), perdón desde lo más profundo de mi corazón, creo que a nadie le gusta estar en medio de la polémica, a nadie le gusta tener que estar dando detalles de su vida privada. Sé que el video se presta para muchas interpretaciones y cada uno es libre de pensar lo que le parezca conveniente, pero no quiero hablar más del tema”, expresó.