Laura Spoya sorprende al felicitar a Mario Irivarren tras sus declaraciones por polémica con Vania Bludau: "Estás apechugando"

Laura Spoya sorprendió a sus seguidores al felicitar públicamente a Mario Irivarren por su actitud tras pronunciarse sobre la reciente polémica con Vania Bludau. Durante su programa de YouTube, Todo Good, el chico reality admitió haber conversado con Alejandra Baigorria en la boda de Said Palao, hecho que originó diversas especulaciones. Irivarren no solo reconoció el incidente, sino que también ofreció disculpas públicas a su actual pareja, Onelia Molina, mostrando una postura de autocrítica.

En su mensaje, Spoya destacó la importancia de asumir los errores para poder avanzar en la vida personal. "Somos humanos y vamos a cometer errores, pero debemos corregirlos para crecer", expresó. Por lo mismo, no dudó en aplaudir esta reflexión, resaltando que Mario "está apechugando" y valoró su sinceridad. Asimismo, señaló que cerrar ciclos es esencial para seguir adelante, con lo que dejó en claro el deseo de superar el episodio de forma madura.

Laura Spoya brinda palabras de aliento a Mario Irivarren

"Te felicito porque estás apechugando la situación. Otros ni siquiera hubiera venido al programa y tampoco es malo sentir vulnerabilidad. Tú eres una persona sensible y somos tus amigos. Estamos en las buenas, malos y peores", señaló la ex Miss Perú.

Mario Irivarren pide disculpas a Onelia Molina

Según explicó Mario Irivarren, su interés en hablar con Vania Bludau fue una decisión personal motivada por el deseo de sanar viejas heridas. La conversación buscaba darle un cierre definitivo a los conflictos que quedaron pendientes tras su separación. A pesar de que su ruptura fue complicada, sostuvo que el paso del tiempo le permitió ver las cosas con más madurez. Para él, enfrentar ese capítulo era necesario para continuar su vida sin cargas emocionales. Además, recalcó que su intención siempre fue mantener respeto hacia todas las partes involucradas.

Mario irivarren y Onelia Molina. Foto: América TV

“Doy las disculpas del caso a Onelia que es la persona más afectada. Siento que le fallé y eso es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo último que quiero es hacerla pasar ese tipo de situaciones”, manifestó Irivarren en sus disculpas.

Viralizan video de la sorpresiva confesión de Mario Irivarren a Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau: "Mañana la llamo"

En el video viralizado, Alejandra Baigorria se acerca a Mario Irivarren mientras bailan, y en tono de complicidad, le comenta: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer". El integrante de 'Esto es guerra' responde rápidamente, consciente de la presencia de su actual pareja, Onelia Molina: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado". Ante la incertidumbre del momento y aparentemente con unas copas de más, la 'rubia' empresaria solo atina a decir: "Wow, no sé qué hacer".