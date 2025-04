La atención mediática sigue centrada en Alejandra Baigorria, pero no solo por su reciente boda con Said Palao, sino también por una conversación que tuvo con Mario Irivarren, grabada en video, en la que se menciona a Vania Bludau, exnovia del chico reality. En el video, se observa a Alejandra y Mario conversando mientras bailan en medio de una ronda de amigos, incluyendo a Onelia Molina, actual pareja de Irivarren.

El video ha circulado rápidamente en diversas plataformas, generando reacciones de los seguidores y aumentando la tensión en torno a la relación de Mario Irivarren con Onelia Molina. Aunque Mario Irivarren no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el video, Onelia Molina ha dado señales claras de descontento. La chica reality eliminó historias de Instagram en las que aparecía junto a Mario el día de la boda y comenzó a dar ‘likes’ a comentarios que criticaban al chico reality, lo que ha incrementado las especulaciones sobre el estado de su relación.

Alejandra Baigorria reaparece en redes sociales tras la polémica

Mientras la atención gira en torno al escándalo, Alejandra Baigorria ha reaparecido en redes sociales, esta vez en un video donde revela que está lidiando con una fuerte resaca después de su boda con Said Palao. En el video, la ‘Gringa de Gamarra’ muestra su rostro sin maquillaje y comenta: “Recién aparezco. He tenido un día de una resaca, ufff. Miren, aparecí con esto. No sé qué me he hecho, tuve un chinchón, ampollas en los pies, no, olvídense.” Sin embargo, la empresaria no hace mención alguna al video con Mario Irivarren. Posteriormente, compartió imágenes con Said Palao, anunciando su partida para la luna de miel.

La conversación entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau

Durante el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, Mario Irivarren se encontraba disfrutando del baile cuando fue abordado por la novia, quien le advirtió: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer", generando un instante de tensión. Consciente de que estaba acompañado por su actual pareja, Onelia Molina, el chico reality respondió rápidamente: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado".

Sin embargo, en un arranque de confianza, Mario pidió a Alejandra Baigorria que le transmitiera un mensaje directo a su exnovia: "Dile que mañana la llamo. Quedamos", reveló en un ambiente distendido, aunque bajo la mirada de muchos invitados. A pesar de la presencia de Onelia Molina, no se evidenció ninguna reacción inmediata de su parte, mientras que los usuarios en redes sociales no dejaron pasar ningún detalle del momento.