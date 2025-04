La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina ha sido tema de conversación en redes sociales en las últimas horas y un reciente video desató aún más especulaciones. En el clip, que inicialmente parecía una muestra de amor y complicidad, se puede ver a los chicos reality bailando juntos, abrazados y disfrutando de la música en lo que parecía una noche perfecta durante la boda de Alejandra Baigorria. Sin embargo, la paz de este momento se vio alterada por un video posterior que rápidamente comenzó a circular por Internet, dejando a todos los seguidores sorprendidos.

El video en cuestión muestra una conversación entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria durante la boda de esta última, donde el modelo le confiesa que llamará a su exnovia, Vania Bludau, al día siguiente. Esta revelación causó gran revuelo, especialmente en el entorno de Onelia Molina, quien, al parecer, optó por borrar el video en el que se la veía muy cariñosa con su pareja tras enterarse del clip.

Onelia Molina toma radical decisión tras confesión de Mario Irivarren sobre Vania Bludau

Tras la viralización del video de la boda, Onelia Molina tomó una drástica decisión: borrar el video en el que aparecía bailando con Mario Irivarren. Aunque en un principio parecía un gesto de cariño y felicidad compartida, la situación cambió cuando se difundió la conversación en la que Mario le revelaba a Alejandra Baigorria sus intenciones de contactar a su exnovia, Vania Bludau. Aparentemente, la arequipeña no se sintió cómoda con la situación y decidió eliminar el contenido de su cuenta de Instagram.

Esto fue revelado en el canal de Instagram de Ric La Torre, quien compartió la noticia, dejando a sus seguidores tan sorprendidos como él por el giro inesperado de los acontecimientos. "¡Chicaaaa! Sí, lo borró y decía "mi amor" con un corazón. ¡Dios!", expresa el tiktoker en su canal de difusión.

Asimismo, también dan cuenta de que Hugo García se habría percatado de la situación, ya que en un momento de la noche, mientras todos compartían, el popular 'Baby' estuvo entre Onelia Molina y Vania Bludau y se le notó algo nervioso. "Visionario, sabía que se venía la noche", acotó Ric.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria realiza arriesgada acrobacia en su fiesta de bodas y deja en shock a sus invitados

Mario Irivarren confiesa que llamará a Vania Bludau tras la boda de Alejandra Baigorria

En un video que rápidamente se viralizó, Mario Irivarren y Alejandra Baigorria protagonizan una conversación inesperada mientras disfrutaban de la boda de Alejandra. Mientras ambos bailaban, la empresaria, en tono de complicidad, le comenta a Irivarren: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer". A lo que el integrante de Esto es guerra responde rápidamente, consciente de la presencia de su actual pareja, Onelia Molina: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado". Visiblemente sorprendida y, aparentemente, con algunas copas de más, la empresaria solo logra decir: "Wow, no sé qué hacer".

La situación tomó un giro aún más intrigante cuando Mario Irivarren, sin vacilar, le pidió a Baigorria que transmitiera un mensaje a su exnovia, Vania Bludau: "Dile que mañana la llamo. Quedamos". Este breve, pero revelador diálogo ocurrió frente a decenas de invitados, entre ellos Onelia Molina, quien se encontraba observando la escena desde pocos metros de distancia, sin darse cuenta de la conversación.

El video también captó un instante en el que Vania Bludau, en el fondo, mira discretamente hacia Mario Irivarren, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales. La proximidad entre los involucrados y el contexto de la boda de Alejandra Baigorria hicieron que el clip se viralizara rápidamente, desatando especulaciones sobre un posible reencuentro entre los exnovios.