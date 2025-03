Alejandra Baigorria protagonizó un emotivo momento en la edición del lunes 24 de marzo de 'Esto es guerra', cuando decidió disculparse públicamente con Onelia Molina, pareja de su amigo Mario Irivarren. El distanciamiento entre ambas competidoras había generado tensión dentro y fuera del programa, afectando directamente la relación entre Baigorria e Irivarren, quienes compartían una cercana amistad.

La empresaria regresó a Lima luego de un viaje a China y, sin previo aviso, se presentó en el programa para resolver el conflicto. El gesto sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes, especialmente por la cercanía de la boda entre Alejandra y Said Palao, evento al que se dudaba que Mario pudiera asistir por la incomodidad generada por la disputa.

Mario Irivarren se conmovió con la reconciliación entre Alejandra y Onelia

Visiblemente emocionado, Mario Irivarren tomó la palabra para agradecer el gesto de Alejandra Baigorria, dejando en claro lo mucho que significó para él: “Gracias, Ale, por lo que hiciste hoy. Para mí ha sido un gesto increíble. No pensé que iba a llegar este momento”. Confesó que la posibilidad de no estar en la boda de su mejor amigo le causaba gran angustia: “Para mí era muy incómodo, Said es como mi hermano, al igual que Ale. Pensar que no estaría en ese matrimonio era algo que no quería imaginar”.

Irivarren también reveló que temía no encontrar una solución: “Iba a ser algo muy triste y doloroso, pero no sabía qué hacer porque sentía a Ale tan cerrada. Cuando se acercó y me dijo que quería hablar con Onelia, para mí fue la mejor noticia del año”.

Alejandra Baigorria pidió disculpas en vivo a Onelia Molina

Durante su intervención en 'EEG', Alejandra Baigorria fue directa al expresar su cambio de actitud. “Siempre tuvimos nuestras diferencias. Pero como se lo dije hoy en el camerino, si Mario la escogió y tienen tanto tiempo juntos, y lo veo bien, es porque ella es una buena persona”, afirmó. También manifestó su intención de empezar de cero: “Le dije que me gustaría poder conocernos y forjar una nueva linda amistad”.

El momento conmovió no solo al público, sino también a sus compañeros. Alejandra se mostró sensible y se quebró en vivo al ver la reacción de Mario. El gesto marcó un punto de reconciliación entre los involucrados y despejó las dudas sobre la participación de Irivarren en su boda con Said Palao.