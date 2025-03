En la emisión de 'Esto es guerra' del lunes 24 de marzo, Onelia Molina y Alejandra Baigorria protagonizaron un esperado momento de reconciliación antes de la boda de la empresaria. El distanciamiento entre ambas había generado tensión, afectando incluso la relación de Baigorria con Mario Irivarren, quien compartía una estrecha amistad con ella.

La 'Rubia de Gamarra' apareció en el programa para poner fin al conflicto, sorprendiendo a los participantes, especialmente por la cercanía de su boda con Said Palao. Como se temía, se dudaba que Mario Irivarren asistiera al evento debido a la disputa. Tras este encuentro, Onelia Molina dio su declaración en una entrevista.

Onelia Molina comenta sobre su reconciliación con Alejandra Baigorria

Onelia Molina se sinceró frente a las cámaras de 'América espectáculos' tras su reconciliación con Alejandra Baigorria. En sus declaraciones, Molina reconoció que el proceso de limar asperezas con la empresaria de Gamarra había sido un tema pendiente. “Ha sido un tiempo y un tema incómodo para ambos, pero se dio la conversación, en algún momento se tenía que dar”, mencionó.

Asimismo, la competidora de 'Esto es guerra' valoró el gesto de Alejandra Baigorria al acercarse y pedir disculpas. “Me pareció súper humano que Ale se haya acercado, me haya pedido disculpas y está en mí también, las acepté con los brazos abiertos porque me gusta estar bien en mi vida en general, no me gusta llevarme mal con ninguna persona y eso me da paz”, añadió Molina.

Onelia destacó que nunca tuvo un problema personal con Alejandra, y que las discrepancias entre ellas surgían por estar en la misma competencia. “Yo nunca sabía, nunca entendía por qué había esa rivalidad. El día de hoy entiendo, fue pura competencia, fue piconería. Yo siento que ambos somos súper guerreras, fue netamente la competencia. Me alegro que se haya solucionado. Siento que Said es muy amigo de Mario y era un poco incómodo, pero ya se solucionó”, explicó la integrante del reality.

Finalmente, la pareja de Mario Irivarren confirmó en vivo que asistirá a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, asegurando con humor que no perderá la oportunidad de atrapar el ramo.

Alejandra Baigorria le pide disculpas en vivo a Onelia Molina

Este lunes 24 de marzo, Alejandra Baigorria sorprendió a todos al aparecer en vivo en 'Esto es guerra' para pedir disculpas públicas a Onelia Molina, pareja de su amigo Mario Irivarren. “Tuvimos nuestros controles de competencia y todo. Y le pido disculpas si en algún momento cometí algo que la hizo sentir mal o si hice algún comentario fuera de lugar. Yo sé reconocer mis errores y soy la más feliz de que tú hagas feliz a Mario”, expresó la empresaria.

Además, Alejandra Baigorria manifestó su deseo de conocer mejor a Onelia y establecer una relación amistosa con ella. “Yo sí quisiera que los cuatro salgamos a comer. Conocerla no como una rival de competencia, sino como una amiga porque Mario es mi amigo. Y si él la eligió, es por algo”, agregó Baigorria.