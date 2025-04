¿Mario Irivarren terminó con Onelia Molina? filtran conversación entre él y Alejandra Baigorria: “Ya me entendió”

El matrimonio civil y religioso de Alejandra Baigorria y Said Palao fue celebrado a lo grande en un fundo de Pachacámac, donde los invitados, animados por algunas copas, festejaron con entusiasmo la unión de la influencer y el chico reality.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, en medio del baile, una conversación entre la ‘Gringa de Gamarra’ y el exchico reality Mario Irivarren desatara tanta polémica. En plena fiesta, Irivarren le confesó que al día siguiente planeaba llamar a Vania Bludau, su expareja, quien también estaba presente y formaba parte del mismo grupo de amigos.

Pero eso no fue todo. Un video publicado en TikTok por la cuenta ‘rtinforma’ reveló el diálogo puro entre ambos sin el sonido de la música de fondo. En las imágenes se escucha claramente a Mario Irivarren decirle a Alejandra Baigorria que ya había terminado su relación con Onelia Molina y que ella “ya lo había entendido”.

¿Qué le dijo Mario Irivarren a Alejandra Baigorria sobre su relación con Onelia Molina?

En el video de TikTok que se ha vuelto viral en redes sociales, se ve a Alejandra Baigorria sacar a bailar a Mario Irivarren, para luego tener una breve pero reveladora conversación. A diferencia del audio original, que era difícil de entender debido a la bulla de fondo, en este se escucha con claridad el diálogo entre ambos.

Alejandra Baigorria: Vania (Bludau) está atrás tuyo y dice que te has peleado (con Onelia Molina).

Mario Irivarren: Ya terminé con Onelia, ya me entendió.

Alejandra Baigorria: Ay, no sé... no sé qué has hecho.

Mario Irivarren: Dile que mañana la llamo (a Vania Bludau), quedamos.

Con estas palabras, Mario Irivarren habría confirmado que su relación con Onelia Molina llegó a su fin, tras casi dos años de noviazgo. Además, dejó entrever que aún tendría sentimientos por Vania Bludau, su expareja, con quien buscaría retomar el contacto.