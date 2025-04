Durante la reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Mario Irivarren protagonizó un momento inesperado al revelar que llamaría a su expareja, Vania Bludau, después de la celebración. La modelo no pasó por alto este gesto y, a través de TikTok, respondió de manera divertida a los comentarios de sus seguidores, dejando en evidencia que estaba al tanto de la situación.

En el video, que ya es viral en redes sociales, se escucha a Alejandra Baigorria advertir a Mario Irivarren que Vania Bludau estaba cerca de él. La respuesta del chico reality fue inmediata y, pese a estar acompañado de Onelia Molina, le pidió a Alejandra que le transmitiera un mensaje a su exnovia: "Dile que mañana la llamo. Quedamos". Este intercambio no solo fue captado en video, sino que también desató múltiples reacciones entre los seguidores de los involucrados.

La respuesta de Vania Bludau al video viral de Mario Irivarren

Tras la difusión del video, usuarios de TikTok no tardaron en preguntarle a Vania Bludau si Mario Irivarren había cumplido su palabra y realizado la llamada prometida. La participante de 'El gran chef famosos' reaccionó de forma espontánea comentando: "¿Qué ha pasado?", evidenciando su sorpresa.

Posteriormente, Vania Bludau agregó entre risas: "Jajaja, recién veo", lo que aumentó aún más la expectativa de sus seguidores. Además, la exintegrante de 'Combate' reforzó la viralidad del momento al dar 'me gusta' a varios comentarios como "Dio hasta llamada" y "Estamos esperando", confirmando que ya estaba al tanto de la situación.

La conversación entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau

Durante el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, Mario Irivarren se encontraba disfrutando del baile cuando fue abordado por la novia, quien le advirtió: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer", generando un instante de tensión. Consciente de que estaba acompañado por su actual pareja, Onelia Molina, el chico reality respondió rápidamente: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado".

Sin embargo, en un arranque de confianza, Mario pidió a Alejandra Baigorria que le transmitiera un mensaje directo a su exnovia: "Dile que mañana la llamo. Quedamos", reveló en un ambiente distendido, aunque bajo la mirada de muchos invitados. A pesar de la presencia de Onelia Molina, no se evidenció ninguna reacción inmediata de su parte, mientras que los usuarios en redes sociales no dejaron pasar ningún detalle del momento.