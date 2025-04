El pasado 26 de abril, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao deslumbró a sus seguidores y amigos más cercanos. La ceremonia, que se celebró en la iglesia San Pedro en Cercado de Lima, contó con la presencia de compañeros de reality y familiares cercanos. Sin embargo, uno de los ausentes más comentados fue Facundo González, un amigo cercano de la pareja. Su ausencia generó especulaciones, que rápidamente fueron aclaradas por él mismo a través de sus redes sociales.

El modelo explicó en su cuenta de Instagram que su decisión de no asistir a la boda fue tomada para evitar incomodidades. Aseguró que todo estaba bien con los novios y que, de hecho, había compartido momentos previos con ellos y con su pareja Oriana Marzoli. Sin embargo, el motivo detrás de su ausencia estuvo relacionado con ciertos invitados que no querían que Oriana estuviera presente en el evento.

¿Por qué Facundo González no fue a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao?

En su mensaje, Facundo González fue claro al exponer que la razón detrás de su ausencia fue el deseo de evitar un ambiente incómodo. "Habían personas que no querían que Ori, mi novia, esté en esa boda, entonces para no sentirme incómodo yo y no sentir incómodos a los chicos y que haya un ambiente raro, yo preferí no ir", explicó el argentino. A pesar de la insistencia de Oriana en asistir, Facundo decidió no poner en una situación incómoda a nadie, incluidos los novios.

El mensaje de Facundo fue contundente, aclarando que no existe ningún conflicto con Alejandra Baigorria y Said Palao. "De hecho, Ori me insistió que vaya y a mí no me pareció lo más correcto, para no sentirme incómodo", añadió. Esta declaración desmintió cualquier rumor sobre tensiones con la pareja de novios y subrayó que, aunque su ausencia fue notoria, su relación con ellos sigue siendo excelente.

PUEDES VER: Exponen conversación entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria antes de confesión de Mario Irivarren sobre Vania Bludau

Alejandra Baigorria sorprende al hacerle fuerte reclamo a Said Palao

La empresaria vivió una noche llena de emociones junto a Said Palao, su gran amor, durante su boda, donde ambos se dieron el tradicional "sí, acepto" rodeados de familiares y amigos. Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que un momento tenso se filtró en redes sociales. En un video, Alejandra le pidió a Said que se tomara la sesión de fotos más en serio, ya que estaba "aburrida". El video muestra cómo la novia, algo molesta, le dijo a Said: "¡Mírame a mí!", y luego expresó en tono más serio: "No, ya, ya quiero que termine, estoy aburrida".

El reclamo de Alejandra sorprendió a los presentes y rápidamente se viralizó. Aunque Said intentó aligerar la situación con una risa, la atmósfera de la sesión de fotos cambió y se volvió más incómoda. Ambos continuaron con la sesión, pero la tensión en el aire era evidente. A pesar del pequeño malentendido, el momento no opacó la felicidad de la pareja en su gran día.