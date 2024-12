Facundo González, conocido por su paso en 'Esto es guerra', ha generado gran controversia en redes sociales tras pronunciarse sobre la comentada ruptura entre Hugo García y Alessia Rovegno. Todo comenzó hace unos días, cuando el modelo argentino dejó un sugerente comentario en una foto de Hugo en Instagram, donde escribió: "Más soltero que nunca". Estas palabras no pasaron desapercibidas, alimentando los rumores que circulaban desde semanas atrás sobre el posible fin de la relación entre el modelo y la destacada Miss Perú 2022.

El comentario de González desató una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes debatieron intensamente sobre las pistas que habrían indicado el quiebre. Ahora, el influencer ha decidido romper su silencio y, en declaraciones recientes, no solo confirmó lo que muchos especulaban, sino que también tuvo palabras de apoyo para Hugo García, destacando que “se merece lo mejor”.

Facundo González habla sobre presunto final de la relación entre Hugo García y Alessia Rovegno

En una reciente entrevista con 'América hoy', Facundo González rompió su silencio sobre el comentado final de la relación entre Hugo García y Alessia Rovegno. El carismático exintegrante de 'Esto es guerra' confesó que su comentado mensaje en Instagram, "Más soltero que nunca", fue un comentario espontáneo y sin intención de generar polémica. "Sí, la verdad que no sabía. Le hice un comentario y Huguito me dijo: '¿Qué pones? Que no sé qué'. Pero, con razón, tuvo tantos 'likes' mi comentario, se hizo viral", señaló, dejando claro que la reacción del público lo tomó por sorpresa.

Sin embargo, González también se mostró cauteloso al abordar el tema, evitando profundizar en los detalles sobre la ruptura. "Bueno, no, igual a mí no me corresponde hablar sobre ese tema, eso le corresponde a él, pues", afirmó. A pesar de esto, Facundo no dudó en expresar su apoyo a Hugo García, destacando su calidad como persona. "Se le ve bien, sí, está bien y es lo importante, que él esté bien. Es un buen chico y se merece lo mejor", añadió.