Alejandra Baigorria se casa con Said Palao en la Iglesia San Pedro. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

Alejandra Baigorria se casa con Said Palao en la Iglesia San Pedro. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

A pocas horas de la esperada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Mario Hart, expareja de la empresaria peruana, rompió el silencio al compartir que no ha sido invitado al evento por los novios. Aunque la noticia causó revuelo, Hart dejó claro que no le incomoda no haber recibido una invitación, asegurando que respeta la decisión de la pareja. La ceremonia, que se llevará a cabo el 26 de abril en la histórica Iglesia San Pedro de Lima, será uno de los eventos más comentados del año.

El piloto de autos, conocido por su paso por varios reality shows y su actual matrimonio con Korina Rivadeneira, expresó su apoyo a los futuros esposos, destacando la buena relación que mantiene con ellos, pese a que muchos comentarios en redes señalan algún tipo de enemistad con Said o Alejandra.

Mario Hart no estará en la boda de Alejandra Baigorria

En una reciente entrevista, Mario Hart sorprendió a sus seguidores al confirmar que no será parte de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Aunque la noticia generó expectativas, el piloto de autos manifestó que no se siente molesto por la ausencia de la invitación. "Ellos son libres de invitar a quienes deseen, es su matrimonio, su noche más importante, y yo respeto esa decisión", afirmó.

Este comentario de Hart se suma a una serie de interacciones públicas en las que Mario ha compartido sus mejores deseos hacia Alejandra Baigorria y Said Palao. Según comentó, su relación con ambos sigue siendo cordial, incluso a pesar de los años que han pasado desde su relación con Baigorria. El ex chico reality aseguró que no tiene ningún problema con Alejandra ni con el popular 'Samurai', con quienes comparte una relación profesional, especialmente en el mundo del entretenimiento desde la época de 'Combate'.

Para concluir, el ex chico reality aseguró que no tendrá inconvenientes en expresar sus opiniones sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, ya que comprende cómo funciona el entorno del espectáculo y el programa "Mande quien mande" en el que participa. "Es parte de, es parte de... Es parte de pertenecer a este medio, de trabajar en el programa que estoy, y sí, normal, lo hago sin ningún problema", añadió Mario Hart.