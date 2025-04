Boda de Alejandra Baigorria y Said Palao será en la Iglesia San Pedro. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Boda de Alejandra Baigorria y Said Palao será en la Iglesia San Pedro. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Alejandra Baigorria y Said Palao llegarán al altar tras cinco años de relación. La pareja, que se conoció el 2014 en los sets de 'Combate', sellará todo el amor que se tienen el sábado 26 de abril en la histórica Iglesia San Pedro desde las 11:15 a.m. tal y como lo detalla la tarjeta de invitación a este evento. El camino para ambos no ha sido fácil, desde el inicio de su romance se han enfrentado a más de una crítica, sin embargo, ambos han sabido hacerle frente y están a pocas horas de dar el ansiado "sí, acepto".

La boda de Alejandra y Said ha generado gran expectativa no solo por el significado personal del evento, sino por la oportunidad única que ofrece la pareja para vivirlo en tiempo real, sin necesidad de estar presentes físicamente. A través de un canal privado de Instagram, la empresaria brindará contenido exclusivo a sus seguidores más fieles, incluyendo momentos íntimos y detalles de la ceremonia que no serán compartidos con otros medios. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre cómo seguir este matrimonio, considerado por muchos como el "matrimonio del año".

¿Dónde ver la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao?

Alejandra Baigorria ha decidido compartir su boda con el mundo, pero con un enfoque exclusivo para sus seguidores más cercanos. A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria ha habilitado una suscripción mensual para quienes deseen seguir cada detalle de su gran día en vivo. La cobertura se realizará mediante un “minuto a minuto” que ofrecerá su community manager, quien se encargará de compartir fotos y videos desde los preparativos hasta la recepción.

Alejandra Baigorria.

La suscripción tendrá un costo de S/18.99 al mes, permitiendo a los seguidores acceder a contenido que incluirá momentos íntimos y exclusivos, como lágrimas de emoción durante la ceremonia religiosa, detalles que normalmente solo estarían disponibles para los invitados más cercanos. Los interesados tendrán hasta el viernes 25 de abril para suscribirse y asegurarse de no perderse ningún detalle de este evento tan esperado.

¿Dónde será la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao y la recepción?

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao se celebrará en dos partes. La ceremonia religiosa tendrá lugar en la emblemática Iglesia San Pedro, ubicada en el centro de Lima, frente a la Defensoría del Pueblo. Este histórico lugar ha sido elegido por la pareja para dar el sí, en un escenario que promete ser tan majestuoso como significativo para ambos.

Después de la ceremonia religiosa, la pareja se trasladará a la recepción civil, que se llevará a cabo en el exclusivo Fundo Casa Blanca, ubicado en Pachacámac. Este elegante espacio, conocido por su ambiente exclusivo, será el escenario donde Alejandra y Said celebrarán su unión junto a familiares, amigos cercanos y figuras del espectáculo. La expectativa en torno a este evento es enorme, no solo por la cobertura en vivo, sino por la opulencia y el toque personal que ambos han querido dar a este día tan especial.

¿Quién casará a Alejandra Baigorria y Said Palao?

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao será oficiado por un personaje destacado en la política peruana: el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El anuncio fue hecho por la 'rubia' hace unos días en 'Mande quien mande' y causó gran revuelo en redes sociales.

Este dato ha sorprendido a muchos, ya que no es común que figuras políticas sean elegidas para oficiar bodas de celebridades. La presencia del alcalde añade un toque aún más especial a la ceremonia, algo que ha generado una gran expectativa en torno a este evento.