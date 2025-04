Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran a tan solo horas de su esperada boda, un evento que ha captado la atención de muchos. Sin embargo, en medio del revuelo que genera el enlace, hay quienes se han hecho notar por su cercanía con la pareja, como Mario Hart. El exchico reality, quien es conocido por su participación en diversos programas de televisión, tuvo un divertido intercambio con Derek Baigorria, hermano de la empresaria de Gamarra, en la reciente edición del programa 'Mande quién mande'.

A pesar de la broma inesperada, el piloto de autos no mostró incomodidad, y destacó la confianza que hay entre él y la familia de su expareja. La relación cercana de Mario Hart con los Baigorria se hizo aún más evidente cuando el ex participante de 'Combate' se refirió a Derek Baigorria, quien le recordó que él no ha sido invitado al matrimonio de la 'gringa'.

¿Cómo se lleva actualmente Mario Hart con la familia de Alejandra Baigorria?

Mario Hart ha demostrado en diversas ocasiones que, a pesar de su separación con Alejandra Baigorria, mantiene una relación amigable con los miembros de su familia. En el programa 'Mande quién mande', el esposo de Korina Rivadeneira dejó claro que la relación con Derek Baigorria y el clan Baigorria en general, va más allá de simples interacciones mediáticas.

"Nos seguimos viendo bastante seguido por las carreras... Está empezando y yo encantado de poder apoyarlo en este deporte que es tan complicado", comentó Hart, refiriéndose al apoyo que le brinda a Derek en su carrera como piloto. Además, Hart hizo referencia a su amistad de años con la familia de Alejandra, destacando lo cercana que es su relación con Derek, quien fue parte de su vida desde que era niño.

Por otro lado, Derek Baigorria también expresó su admiración por Mario Hart, dejando en claro que, a pesar de las bromas, existe un gran respeto mutuo. Este tipo de interacciones no solo aportan a la relación personal, sino que también muestran una imagen pública de madurez y armonía, lo que sin duda resalta en la dinámica familiar de los Baigorria.

Hermano de Alejandra Baigorria la llena de elogios previo a su boda con Said Palao

Derek Baigorria, hermano de Alejandra, no solo destacó la relación con Mario Hart, sino que también aprovechó la ocasión para llenar de elogios a su hermana, quien está a punto de unirse en matrimonio con Said Palao. En el mismo programa de televisión, Derek confesó lo importante que es Alejandra para su familia y cómo la considera una verdadera inspiración.

"Alejandra es la reina de la familia, la recontra amo. (¿Es muy engreidora?) Por supuesto, como es la única mujer, nos engríe como príncipes a todos", declaró Derek, emocionado, al hablar de su hermana. Las palabras de cariño fueron acompañadas de risas, mostrando el vínculo cercano y afectuoso que tiene con la empresaria. Además, en el programa 'Esta noche', Sergio Baigorria, otro de los hermanos de Alejandra, también mostró su afecto y admiración por ella, revelando que la ve como una guerrera de la vida y una fuente de fortaleza para su familia.