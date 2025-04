Durante el año 2012, una desconocida 'rubia' ingresaba a la televisión nacional, específicamente al programa 'Combate' como una de las nuevas competidoras y prometía luchar para quedarse con el premio mayor. Grande fue la sorpresa de muchos cuando esta nueva chica reality, llamada Alejandra Baigorria, fue recibida por Mario Hart, quien en ese entonces, era su pareja sentimental. Entre idas y venidas, luego de muchos años, su romance llegó a su final y ahora cada quien hace su vida por su lado.

Mientras el piloto de autos vive su feliz matrimonio con Korina Rivadeneira, Alejandra Baigorria le seguirá los pasos. La exchica reality contraerá matrimonio el 26 de abril con Said Palao en la histórica Iglesia San Pedro, ubicada en el centro de Lima. A pocas horas de este gran suceso en la vida de la empresaria peruana, su expareja y conductor de 'Mande quien mande' sorprendió a todos al enviarle un sentido mensaje. "Que sean felices para toda la vida", expresó el exintegrante de 'Esto es guerra' y 'Combate'.

Mario Hart confiesa que no ha sido invitado a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Tras dar su sentir sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Mario Hart también confirmó que no ha sido invitado al denominado 'evento del año'. Sin embargo, aseguró que esto no le representa mayor malestar y, por el contrario, destacó que mantiene una buena comunicación y trato con su expareja y con el popular 'Samurai'.

"No me incomoda. Ellos están libres y en el derecho de invitar a quienes ellos quieran, es su matrimonio, puede ser la noche más importante de sus vidas, seguramente. Yo con ellos, más allá de tener una relación cordial, hemos trabajado juntos. Con Said me llevo bien, con Ale también, no tengo ningún problema, pero ellos están en toda la libertad de invitar con quienes ellos crean que se van a divertir más", expresó el piloto de autos.

Para finalizar, el exchico reality también señaló que no tendrá problemas en dar sus críticas respecto a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, ya que es parte del ambiente artístico y entiende el funcionamiento del programa ('Mande quien mande') en el cual trabaja. "Es parte de, es parte de. Es parte de pertenecer a este medio, de trabajar en el programa que estoy, y sí, normal, lo hago sin ningún problema", acotó Mario Hart.