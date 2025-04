El 2015, luego de una serie de ampays de diversos programas de espectáculos, Jefferson Farfán comunicó a la opinión pública que había empezado una relación con Yahaira Plasencia. Luego de unos meses donde todo parecía estar bien en su romance, Jerson Reyes, futbolista peruano, se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y reveló que la artista le había sido infiel a la 'Foquita' con él. Estas declaraciones remecieron el mundo de la farándula e, inmediatamente, el exseleccionado peruano terminó su amorío con la popular 'Yaha'.

Pese a esta infidelidad, ambos intentaron retomar su relación el 2020, sin embargo, esto no se hizo realidad y siguieron sus caminos por separado. Pese a que el romance duró poco menos de un año, habría sido intenso. Según dejó entrever Yahaira, en una reciente entrevista con 'Amor y fuego', Farfán le habría pedido tener un hijo, petición la cual no fue aceptada por la popular 'Reina del totó'. Esta inesperada revelación dejó sorprendidos a los televidentes y a Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del espacio de Willax.

Jefferson Farfán habría intentado tener un hijo con Yahaira Plasencia

"¿Alguno de tus ex's te propuso tener un hijo?", preguntó Rodrigo González en 'Amor y fuego'. En un prinicipio, Yahaira Plasencia con un rotundo "prefiero no responder eso" quiso evitar la pregunta, pero, luego, Gigi Mitre apuntó directamente al nombre de Jefferson Farfán como la posible expareja que le hizo esta petición a la ex Son Tentación.

"Yo no he querido, siempre he puesto en prioridad mi carrera (...) Al final he tenido dos ex's, así que ya saquen sus conclusiones", reveló Yahaira Plasencia entre risas, dejando sorprendidos a Rodrigo González y Gigi Mitre. Cabe destacar que la relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán duró poco menos de un año e incluso, en un partido de la selección peruana, la 'Foquita' le dedicó un gol a la 'Patrona' con el clásico 'baile del totó'.

Historia de amor entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia

Aunque su romance terminó hace años, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán siguen generando titulares en la farándula peruana. Su historia comenzó en 2015, cuando fueron captados juntos por programas de espectáculos. Poco después, el futbolista confirmó públicamente su relación con la entonces cantante de ‘Son Tentación’, lo que marcó el inicio de uno de los romances más mediáticos del país.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

Sin embargo, todo cambió en 2016 tras la explosiva revelación de Jerson Reyes en ‘El valor de la verdad’, donde afirmó haber tenido un vínculo sentimental con Yahaira Plasencia mientras ella estaba con Farfán. La cantante anunció una denuncia por difamación, pero el caso fue archivado. Este escándalo no solo acabó con la relación, sino que también impactó negativamente en la carrera artística de la salsera.

Años más tarde, durante la pandemia, la pareja intentó una reconciliación en Rusia, país donde Jefferson jugaba profesionalmente. A pesar de vivir juntos un tiempo, al regresar a Lima decidieron tomar caminos separados sin hacer públicas las razones. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil respetuoso y han evitado cualquier tipo de confrontación mediática.