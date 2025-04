La salsera Yahaira Plasencia fue sorprendida en plena entrevista cuando Gigi Mitre y Rodrigo González le hicieron una comprometida pregunta sobre su expareja, Jefferson Farfán. La artista no pudo ocultar su incomodidad y terminó esquivando el tema con humor.

Durante su participación en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, la también llamada ‘Reina del Totó’ no solo fue consultada sobre su relación pasada con el exfutbolista, sino que además desmintió categóricamente haber firmado algún tipo de acuerdo de confidencialidad con él.

Yahaira Plasencia reacciona a pregunta sobre Jefferson Farfán en 'Amor y fuego'

Yahaira Plasencia fue invitada al set de ‘Amor y fuego’, en el que se reencontró con los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González. Todo marchaba con normalidad hasta que, en medio de la entrevista, el popular 'Peluchín' advirtió que una pregunta se repetía constantemente entre los seguidores del programa. Fue entonces que la consuctora no dudó en lanzarla sin filtro: “¿Es ‘chipi’? La Shirley Arica prácticamente lo señaló de chipi. A mí no me tiembla la voz, en tu experiencia…”, dijo sin rodeos, refiriéndose a Jefferson Farfán.

La intérprete de 'Y le dije no' quedó visiblemente sorprendida. Aunque intentó manejar el momento con una sonrisa, no ocultó su incomodidad y evitó dar una respuesta clara. “Pensé que lo iban a dejar pasar... cómo me van a preguntar eso (...) Qué voy a responder eso, no, no... ¿Te da curiosidad? (risas), en el corte te cuento”, respondió entre risas nerviosas.

Yahaira Plasencia niega acuerdo de confidencialidad con Jefferson Farfán

Durante su participación en el programa, Yahaira Plasencia también aprovechó para aclarar un rumor que ha circulado desde hace años: la existencia de un supuesto acuerdo de confidencialidad entre ella y el exjugador de Alianza Lima. Con tono firme, negó rotundamente haber firmado algún tipo de pacto para guardar silencio sobre su relación con Jefferson Farfán. “Nunca, nunca. No sé si lo habrá hecho antes, pero conmigo jamás me pidió firmar y tampoco lo iba a hacer. A mí nadie me dice ‘cierra la boca’ o ‘ábrela’”, expresó.