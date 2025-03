Este jueves 20 de marzo, Yahaira Plasencia enlazó con el programa 'América hoy' desde Argentina, en donde se encuentra grabando una colaboración con Ángela Leiva, titulada ‘Las mujeres también se equivocan’. Durante la entrevista, la cantante compartió detalles sobre su experiencia musical, pero también fue consultada sobre su vida personal, especialmente sobre su relación con Jefferson Farfán.

Al ser preguntada sobre su expareja, Yahaira Plasencia afirmó que no volvería a hablar de él, especialmente después de que él hiciera pública su relación con Xiomy Kanashiro. La cantante dejó claro que ha dejado atrás ese capítulo de su vida y que su pasado está "enterrado". Además, negó conocer a la actual pareja de la ‘Foquita’, con quien ha sido comparada físicamente.

Yahaira Plasencia asegura que 'enterró' a Jefferson Farfán

Cuando le hicieron una pregunta con alusión a su anterior relación con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia rápidamente dejó claro que ya no tiene intención de hablar más sobre su pasado. “Ya no me mencionen nada que tenga que ver con mi pasado, porque está muerto, enterrado, y ya”, comentó la salsera.

Fue entonces cuando Ethel Pozo le recordó que ahora Jefferson Farfán había hecho oficial su relación con Xiomy Kanashiro. Por su parte, Yahaira aseguró estar contenta, pues espera que dejen de hacer mención a la relación amorosa que tuvieron hace muchos años. “Qué bueno, porque ya no me van a preguntar nada de él, nada. Basta ya con ese tema”, respondió de forma contundente.

Yahaira Plasencia negó conocer a Xiomy Kanashiro

En otro momento, Milett Figueroa le preguntó a Yahaira Plasencia si había cruzado caminos con Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán. “No, no, para nada (¿Has visto que han oficializado?) Sí, claro, TikTok me lo cuenta todo”, fue la escueta respuesta de la cantante de salsa.

Cuando le preguntaron si había visto las comparaciones físicas entre ella y Xiomy Kanashiro, ‘La Patrona’ confirmó haberlo hecho, pero reiteró que prefiere no hablar de terceras personas. “La verdad que prefiero no hablar de terceras personas. No la conozco, prefiero no mencionarlo a él. Creo que están en una relación chévere, tampoco es justo mencionar a tu ex cuando ya tiene pareja. Ese tema ya está muerto, zanjado, ya”, concluyó Yahaira Plasencia.