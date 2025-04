A pocos días de su esperada boda con Said Palao, Alejandra Baigorria estuvo como invitada en 'Esta noche', conducido por Ernesto Pimentel. Durante la conversación, la empresaria no solo habló sobre su relación con el chico reality, sino que también abrió su corazón al referirse a una de las personas más importantes en su vida: su hermano, Sergio Baigorria.

La popular ‘Gringa de Gamarra’ contó que Sergio ha sido su mano derecha en los negocios y una figura clave en su crecimiento personal y profesional. En uno de los momentos más emotivos de la noche, el hermano de la empresaria apareció sorpresivamente en el set para dedicarle unas tiernas palabras, a pocos días del gran matrimonio. Por su parte, él no se quedó atrás y, visiblemente conmovido, destacó que su hermana le ha enseñado a ser fuerte y salir adelante.

Alejandra Baigorria recibe sorpresa de su hermano Sergio

Durante su participación en el programa 'Esta noche, Alejandra Baigorria se mostró especialmente sensible al referirse a su hermano, Sergio Baigorria, quien además de ser su compañero de trabajo, es una pieza clave en su vida personal. Con la voz entrecortada, la empresaria no dudó en expresar todo el cariño y admiración que siente por él. “Para mí es perfecto, para mí Sergio es mi mano derecha y mi pie derecho y la mitad de mi cerebro y mi corazón. Sin él no podría hacer todo lo que hago. Es alguien en quien confío muchísimo”, dijo entre lágrimas la también conocida como ‘Gringa de Gamarra’.

Por su parte, Sergio Baigorria sorprendió a Alejandra ingresando al set para dedicarle un emotivo mensaje a pocos días de su matrimonio con Said Palao. Visiblemente nervioso por estar en televisión, Sergio no dudó en destacar todas las virtudes y enseñanzas que le dejó su hermana. “Siento admiración, me ha enseñado mucho en la vida, siempre me ha sabido sacar adelante y estoy aquí por ella”, confesó.

“Me da roche la tele, pero estoy aquí porque sé que es un momento muy especial para ella y de todas maneras no me lo quiero perder. Lo más lindo que tiene es su enorme corazón, es una guerrera de la vida y me muestra día a día cómo ser fuerte en esta vida que es un poco complicada”, agregó el joven con la voz entrecortada, mientras Alejandra Baigorria no podía evitar derramar lágrimas de emoción.

Alejandra Baigorria recordó con lágrimas la separación de sus padres

En otro momento, Alejandra Baigorria brindó detalles pocos conocidos de su vida privada como fue la temprana separación de sus padres cuando ella solo tenía dos años y medio. Le exchica reality confesó que no tenía recuerdos de ellos como pareja. Sin embargo, resaltó con gratitud que ambos mantuvieron una buena relación con el tiempo. “Gracias a Dios, hoy en día se llevan bien, se quieren mucho. Los amo a los dos. Siempre digo que a los padres no hay que juzgarlos, porque nos dieron la vida”, dijo con la voz quebrada.

A pocos días de su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria también reflexionó sobre el impacto que cada uno de sus padres tuvo en su crecimiento personal y profesional. “Mi papá me dio todo ese lado de la adrenalina, de la velocidad. No me dormía si no me subía a una moto o no me hacía un caballito a toda velocidad cuando era bebé”, recordó entre risas.

Sobre su madre, no dudó en destacar su influencia empresarial. “Ella me inculcó el deporte, los aeróbicos y, sobre todo, la parte empresarial. Desde chica me enseñó lo que era Gamarra. Si no había para comer, un choclo con queso y a seguir. Me enseñó a contar accesorios, a reconocer la ropa que compraba. La original ‘Rubia de Gamarra’ es mi mamá”, dijo con orgullo.