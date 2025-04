Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán el próximo sábado 26 de abril. Foto: Composición LR/difusión

Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán el próximo sábado 26 de abril. Foto: Composición LR/difusión

A solo una semana de su boda, Alejandra Baigorria hizo un importante anuncio junto a Said Palao a través de su cuenta de Instagram. La pareja llegará al altar el sábado 26 de abril de 2025, en una ceremonia que promete ser una de las más comentadas del año en ámbito del espectáculo peruano.

Aunque han decidido no transmitir el evento, la empresaria y exparticipante de 'Esto es guerra' compartirá algunos de los momentos más personales del proceso previo, a través de contenido exclusivo para suscriptores en Instagram. Además, adelantó que sus seguidores podrán llevarse algunas sorpresas especiales por acompañarlos en esta etapa tan importante de su historia de amor.

Alejandra Baigorria anuncia premios exclusivos a días de su boda

La cuenta regresiva para la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ya empezó, y la ‘Gringa de Gamarra’ no quiere que sus seguidores se pierdan ni un solo detalle. A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la empresaria compartió su entusiasmo por el gran día que se acerca. “Hola chicos, estamos a una semana de la boda y quería recordarles que no se olviden de suscribirse”, dijo sobre su canal exclusivo.

Baigorria adelantó que esta última semana antes de su boda estará cargada de sorpresas exclusivas para los seguidores que se han suscrito a su canal de Instagram. Como forma de agradecer el apoyo, anunció que llevará a cabo diversos sorteos con premios que alcanzan un valor de hasta mil soles. “Este martes empezarán grandes sorteos. ¿Qué voy a sortear? Voy a sortear un cambio de look valorizado en mil soles en mi peluquería. Un vale de mil soles en mi tienda de ropa y voy a sortear un montón de diferentes electrodomésticos", detalló.

La futura esposa de Said Palao también reveló que ya son cerca de 1300 las personas que forman parte de su canal exclusivo, lo que aumenta las posibilidades de ganar para cada uno. “Como tengo cerca de 1300, obviamente sus posibilidades de ganar son mayores”, señaló, invitando a más fans a unirse a esta experiencia previa al esperado matrimonio.

¿Cómo ver los detalles de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao?

A solo días de su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria ha decidido compartir cada momento especial de su vida personal con sus seguidores de una manera muy cercana. La conocida influencer y empresaria ha lanzado una suscripción en su cuenta de Instagram, para que sus fans no se pierdan ni un solo detalle de su gran día.

Baigorria sorprendió a sus seguidores al anunciar que planea compartir todos los momentos previos y durante su boda. “Voy a agarrar y colgar todo desde que me levanto, desde el día anterior lo que hago, todo lo que no hago. Hasta cuando voy al baño, si estoy con diarrea o estreñida, todo”, bromeó Ale, asegurando que su boda será completamente transparente para quienes la siguen.

La suscripción tiene un costo de S/3.69 al mes, una opción accesible para que los fans puedan vivir esta experiencia exclusiva.