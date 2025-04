Alejandra Baigorria apareció en el programa ‘Esta noche’ de La Chola Chabuca junto a Said Palao para conversar sobre su historia de amor y los preparativos de su boda, programada para el próximo 26 de abril. Durante la entrevista, la empresaria compartió momentos significativos de su relación y abrió su corazón al hablar de su etapa actual con el integrante de ‘Esto es guerra’.

Asimismo, Alejandra se pronunció sobre las críticas que ha recibido tras expresar su deseo de casarse y formar una familia. Con firmeza, sostuvo que cada persona vive la felicidad a su manera y que no debería ser juzgada por ello, reafirmando así su decisión de construir un futuro con Said Palao.

Alejandra Baigorria llora al hablar de las críticas por su boda

Durante su reciente aparición en el programa de Ernesto Pimentel, Alejandra Baigorria no pudo contener las lágrimas al hablar sobre las críticas que ha recibido tras anunciar y compartir los preparativos de su boda con Said Palao. Visiblemente afectada, la empresaria de Gamarra expresó su sentir respecto a los constantes comentarios negativos que enfrenta por seguir sus propios deseos. “A mí me da pena que entre peruanos nos chanquemos. Está bien, yo me puedo equivocar, pueden darme un jalón de orejas, pueden decir ‘sí, se equivocó’, pero nunca sacan la parte buena, ¿no?”, comentó.

Alejandra Baigorria también cuestionó la falta de sororidad entre mujeres y destacó que cada persona construye su propia felicidad. “A veces entre mujeres, pues, atacamos en vez de decir: ‘Bueno, que sea feliz’. Si a ella le hace feliz, que sea feliz”, afirmó.

Finalmente, la pareja de Said Palao defendió con firmeza su derecho a construir su felicidad lejos del juicio ajeno. “Es mi felicidad. Cada uno elige su felicidad. De repente a ti te hace feliz el chocolate, a mí el arroz con leche, y no por eso yo voy a juzgarte. Cada uno es feliz a su manera. Y aparte, yo vivo mi felicidad en mis cuatro paredes, y nadie vive conmigo para saber realmente cómo es mi felicidad, ¿no?”, concluyó.

¿Cuándo es la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria?

La boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao se celebrará el próximo 26 de abril de 2025. De acuerdo con un informe del programa 'Magaly TV, la firme', el evento se realizará en el exclusivo Fundo Casa Blanca, un lugar reconocido por acoger celebraciones de alto nivel. La organización está en manos de la sobrina de la recordada animadora Yola Polastri, lo que ha generado rumores sobre un posible acuerdo publicitario.

Por su parte, Alejandra no ha dudado en compartir públicamente algunos detalles de los preparativos. Se ha revelado que la ambientación contará con una cascada floral, una imponente torta de dos metros de altura y un ramo de novia de diseño minimalista. Además, se habría contratado a un equipo de al menos ocho personas para garantizar que todo esté impecable, incluyendo recepcionistas, personal de limpieza, almacenistas y estilistas.