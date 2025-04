Alejandra Baigorria rompe en llanto al hablar sobre la separación de sus padres: “Los dos me dieron lo mejor”

La empresaria Alejandra Baigorria se quebró al recordar su infancia marcada por la separación de sus padres, quienes se distanciaron cuando ella tenía apenas dos años y medio. En una entrevista con el programa ‘Esta noche’, conducido por la Chola Chabuca, la influencer abrió su corazón y compartió cómo vivió esa etapa de su vida.

"Yo no vi a mis papás juntos, se separaron cuando tenía dos años y medio, así que no tengo muchos recuerdos de ellos como pareja", contó con la voz entrecortada. A pesar de la separación, destacó el amor que siempre recibió de ambos. "Gracias a Dios, hoy en día se llevan bien, se quieren mucho. Los amo a los dos. Siempre digo que a los padres no hay que juzgarlos, porque nos dieron la vida. Mi familia es muy importante para mí y, aunque hayan estado separados, los dos siempre me dieron lo mejor", expresó la 'gringa de Gamarra' con lágrimas en los ojos durante la entrevista emitida por América Televisión.

Alejandra Baigorria relata cómo sus padres la prepararon para triunfar

A pocos días de su boda con Said Palao, programada para este sábado 26, Alejandra Baigorria recordó con emoción la influencia que sus padres tuvieron en su formación personal y profesional, a pesar de que no estaban juntos. Según contó, cada uno le aportó algo clave para convertirse en la mujer fuerte y exitosa que es hoy.

“Mi papá me dio todo ese lado de la adrenalina, de la velocidad. No me dormía si no me subía a una moto o no me hacía un caballito a toda velocidad cuando era bebé. De ahí viene mi amor por la adrenalina”, contó. “Y mi mamá... ella me inculcó el deporte, los aeróbicos y, sobre todo, la parte empresarial. Desde chica me enseñó lo que era Gamarra. Si no había para comer, un choclo con queso y a seguir. Me enseñó a contar accesorios, a reconocer la ropa que compraba. La original ‘Rubia de Gamarra’ es mi mamá”, expresó con orgullo.

Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre polémica protagonizada por su madre

Luego de que se viralizaran las imágenes de Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, insultando a unos policías tras una discusión con un mozo en un restaurante, la empresaria y figura pública decidió pronunciarse. El hecho ocurrió el año pasado y fue difundido por el programa de Magaly Medina, mostrando a Alcalá alterada y lanzando frases como: “¡Mírame, yo no soy estúpida, ok! Quiero mi plata. ¿Mareada? Mareada tu vie...”.

Frente a las críticas, Baigorria optó por no condenar públicamente a su madre. “No soy quién para juzgar a nadie, menos a mi familia. La famosa soy yo, deberían centrarse en mí”, declaró en una entrevista con América Espectáculos. “En este país eso no está regulado, y como figura pública, es algo con lo que me toca lidiar. Estoy tranquila, y sé que todas las familias enfrentan problemas. Sería hipócrita decir que la mía es perfecta”.