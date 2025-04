Alejandra Baigorria le dedica fuerte mensaje a sus exparejas a días de su boda con Said Palao

A pocos días de contraer matrimonio con Said Palao, Alejandra Baigorria reapareció en televisión con revelaciones personales que dieron que hablar. La empresaria visitó el set de 'Esta noche' con La Chola Chabuca, donde habló de su actual etapa sentimental y dejó un mensaje que rápidamente captó la atención del público.

Durante la entrevista, se le consultó qué le diría hoy a sus exparejas más mediáticas, entre ellas Mario Hart, Guty Carrera y Arturo Caballero, con quienes tuvo rupturas públicas y bastante comentadas. La respuesta de Alejandra Baigorria fue tan clara como frontal, generando sorpresa incluso en su prometido, quien la acompañaba en el set.

El mensaje de Alejandra Baigorria

"Gracias. Porque si no hubiera pasado todo lo que pasé, capaz hubiera cometido el peor error de mi vida. Casarme o tener un hijo con alguno de ellos, y hubiera sido un desastre", expresó Alejandra Baigorria, quien también aclaró que no todos sus exnovios fueron personas negativas, pero sí reconoce haber aprendido con el tiempo. “Hay exs que no son de lo peor, pero otros que sí, así que aprendí en el camino”, añadió.

Baigorria también recordó una enseñanza clave de su madre, quien le advirtió que no debía casarse ni tener hijos si no estaba completamente segura. “Me dijo: ‘no te embaraces ni te cases si no estás segura de que esa persona es la correcta’”, indicó. La empresaria aseguró que esa decisión fue motivo de críticas por parte del público, debido a que tiene 36 años, pero remarcó que no se arrepiente de haber esperado por la persona indicada.

Alejandra Baigorria recuerda su primer beso con Said Palao

Durante la misma conversación, la exintegrante de 'Esto es guerra' reveló cómo inició su historia de amor con Said Palao. Según relató, fue durante una parrillada en casa de la familia Palao donde ocurrió el primer beso, y fue ella quien tomó la iniciativa. “No sé si fue el vino, pero le zampé un beso. Él me correspondió”, confesó con una sonrisa.

No obstante, el ahora futuro esposo de Alejandra aseguró que el momento fue mutuo y que ya había una conexión evidente. “Estábamos en el ascensor y había como miradas medias extrañas... A mí, Ale siempre me ha gustado y dije: ‘Bueno’”, explicó Palao, reafirmando que ambos deseaban ese primer acercamiento.