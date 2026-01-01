A través de sus redes sociales, Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva, conmovió a sus seguidores al compartir en su cuenta personal de Instagram un emotivo mensaje y reflexivo por el inicio de un nuevo año. En su publicación, el familiar del seleccionado familiar expresó su deseo de reencontrarse con sus sobrinos, hijos de la relación de diez años que mantuvo el popular 'Aladino' con Pamela López.

El mensaje llamó la atención debido a que, en las últimas semanas, tanto Pamela López como Christian Cueva han protagonizado diversas tensiones públicas, intercambios de indirectas y conflictos personales y legales. Entre ellos, destaca la formalización de la demanda de divorcio por causal, interpuesta por Cueva.

Historia del hermano de Christian Cueva

Hermano de Christian Cueva desea ver a sus sobrinos

Mediante su cuenta personal de Instagram, Marcial Cueva escribió: “Que este Año Nuevo llegue con más luz que el anterior, y que todo lo bueno de la vida nos encuentre, aun cuando a veces nos duela el camino. Que como familia sepamos abrazarnos más fuerte, cuidarnos mejor y no olvidar lo verdaderamente importante”.

En las líneas finales, expresó públicamente su mayor anhelo: “Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos, a quienes extraño profundamente y amo con todo mi corazón. Feliz Año Nuevo desde lo más profundo del alma”.

Pamela López expone tensa videollamada con Christian Cueva en Navidad

El mensaje del hermano de Christian Cueva se difundió días después de que Pamela López hiciera pública una tensa videollamada que mantuvo con el futbolista durante la noche del 25 de diciembre. Según relató la empresaria, el seleccionado nacional intentó comunicarse con sus hijos en un aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado el llanto y la incomodidad de los menores.

“Hiciste llorar a mis tres hijos, pero te tengo una noticia: no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y seguiré defendiéndolos con garras. Que te quede claro que yo soy su madre y me vas a respetar tú y lo asqueroso que te rodea”, escribió López en su cuenta personal de Instagram.