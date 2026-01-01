HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     
Espectáculos

Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: "Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos"

Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva, compartió un emotivo mensaje de Año Nuevo en el que expresó su deseo de volver a ver a sus sobrinos, hijos de la relación del seleccionado nacional con Pamela López.

El deseo del hermano de Christian Cueva Foto: Composición LR
El deseo del hermano de Christian Cueva Foto: Composición LR

A través de sus redes sociales, Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva, conmovió a sus seguidores al compartir en su cuenta personal de Instagram un emotivo mensaje y reflexivo por el inicio de un nuevo año. En su publicación, el familiar del seleccionado familiar expresó su deseo de reencontrarse con sus sobrinos, hijos de la relación de diez años que mantuvo el popular 'Aladino' con Pamela López.

El mensaje llamó la atención debido a que, en las últimas semanas, tanto Pamela López como Christian Cueva han protagonizado diversas tensiones públicas, intercambios de indirectas y conflictos personales y legales. Entre ellos, destaca la formalización de la demanda de divorcio por causal, interpuesta por Cueva.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD
Historia del hermano de Christian Cueva

Historia del hermano de Christian Cueva

PUEDES VER: Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

lr.pe

Hermano de Christian Cueva desea ver a sus sobrinos

Mediante su cuenta personal de Instagram, Marcial Cueva escribió: “Que este Año Nuevo llegue con más luz que el anterior, y que todo lo bueno de la vida nos encuentre, aun cuando a veces nos duela el camino. Que como familia sepamos abrazarnos más fuerte, cuidarnos mejor y no olvidar lo verdaderamente importante”.

En las líneas finales, expresó públicamente su mayor anhelo: “Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos, a quienes extraño profundamente y amo con todo mi corazón. Feliz Año Nuevo desde lo más profundo del alma”.

PUEDES VER: Pamela López asegura que Christian Cueva hizo llorar a sus hijos en Navidad: 'Seguiré defendiéndolos'

lr.pe

Pamela López expone tensa videollamada con Christian Cueva en Navidad

El mensaje del hermano de Christian Cueva se difundió días después de que Pamela López hiciera pública una tensa videollamada que mantuvo con el futbolista durante la noche del 25 de diciembre. Según relató la empresaria, el seleccionado nacional intentó comunicarse con sus hijos en un aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado el llanto y la incomodidad de los menores.

“Hiciste llorar a mis tres hijos, pero te tengo una noticia: no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y seguiré defendiéndolos con garras. Que te quede claro que yo soy su madre y me vas a respetar tú y lo asqueroso que te rodea”, escribió López en su cuenta personal de Instagram.

Notas relacionadas
Norka Ascue responde a Christian Cueva tras la amenaza de publicar videos suyos: “No te tengo miedo”

Norka Ascue responde a Christian Cueva tras la amenaza de publicar videos suyos: “No te tengo miedo”

LEER MÁS
Comparten audio de Christian Cueva amenazando a 'la Mackyna' por hablar del polémico Yape a Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema?"

Comparten audio de Christian Cueva amenazando a 'la Mackyna' por hablar del polémico Yape a Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema?"

LEER MÁS
Janet Barboza elogia el presente de Pamela López tras su separación con Christian Cueva: “Facturando, regia y estupenda”

Janet Barboza elogia el presente de Pamela López tras su separación con Christian Cueva: “Facturando, regia y estupenda”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Boda a la vista? Ana Lucía Urbina desata rumores de matrimonio entre Susana Alvarado y Paco Bazán tras inesperado comentario

¿Boda a la vista? Ana Lucía Urbina desata rumores de matrimonio entre Susana Alvarado y Paco Bazán tras inesperado comentario

LEER MÁS
Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
Said Palao agradece la preocupación de sus seguidores por él y Ale Baigorria tras tragedia en Suiza que cobró al menos cuarenta vidas

Said Palao agradece la preocupación de sus seguidores por él y Ale Baigorria tras tragedia en Suiza que cobró al menos cuarenta vidas

LEER MÁS
Milett Figueroa pasa Año Nuevo sin su novio Marcelo Tinelli y crecen los rumores de una supuesta ruptura

Milett Figueroa pasa Año Nuevo sin su novio Marcelo Tinelli y crecen los rumores de una supuesta ruptura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Espectáculos

Rossy War creó una de sus canciones más conocidas tras encontrar chats comprometedores de Tito Mauri con otras mujeres: "Me puse a escribir"

Corazón Serrano anuncia el regreso de Edu Baluarte al grupo y fans reaccionan: “La voz romántica”

Nelly Rossinelli conquista las redes con sus ocurrentes respuestas sobre la cena de Año Nuevo: "Siempre contesto sarcásticamente"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025