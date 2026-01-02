HOYSuscripcion LR Focus

¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
Espectáculos

Jorge Luna sorprende en su show al revelar que le regaló una casa a su madre por Navidad: "Gracias por todo, mami"

Durante el show de 'Hablando Huevadas', Luna recordó el apoyo incondicional de su madre en su carrera, destacando el préstamo de 300 S/ que le permitió iniciar su camino en la comedia.

El especial momento fue contado por el comediante durante el show de Hablando Huevadas. Foto: Captura HH / Composición LR
El especial momento fue contado por el comediante durante el show de Hablando Huevadas. Foto: Captura HH / Composición LR

Jorge Luna sorprendió a sus seguidores al revelar que le regaló una casa a su madre por Navidad. La confesión la hizo durante el último programa de la temporada de Hablando Huevadas, emitido este 1 de enero, donde compartió detalles del emotivo momento que vivió junto a su familia.

Durante la conversación con Ricardo Mendoza sobre cómo pasaron las fiestas de fin de año, el comediante contó que la sorpresa no fue un regalo convencional, sino una experiencia cargada de significado, que terminó con su madre entre lágrimas.

Trabajadora peruana revela el obsequio navideño de Jorge Luna y sorprende al incluir un refrigerador: "Nuevo rey de las canastas"

lr.pe

Jorge Luna sorprende al contar que regaló una casa a su madre

En el programa, Luna explicó que decidió entregarle a su madre una pequeña caja que contenía varias tarjetas. En cada una de ellas le dedicó mensajes de agradecimiento por el apoyo que le brindó desde sus inicios, recordando especialmente el préstamo de 300 soles que ella le hizo cuando era joven para poder matricularse en su primer taller de comedia y la confianza que tuvo en él cuando decidió dedicarse a ese camino.

Según relató, las tarjetas fueron mostrando imágenes de distintos espacios de una vivienda, hasta llegar al mensaje final que confirmó la sorpresa.

¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos 'No hay sin suerte': "Emocionado y agradecido con el de arriba"

lr.pe
Jorge muestra la sorpresa que hizo a su madre por Navidad. Captura: HH

Jorge muestra la sorpresa que hizo a su madre por Navidad. Captura: HH

“Mami… ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy, si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa”, fue el mensaje que leyó Ricardo Mendoza, mientras Jorge Luna mostraba las imágenes de las cartas.

El comediante señaló que la reacción de su madre fue inmediata y cargada de emoción, al punto de romper en llanto, y confesó que él también se conmovió tanto al momento de la entrega como durante los días previos, mientras preparaba la sorpresa.

El mensaje que publicó antes del programa

Horas antes de que se emitiera el último programa de la temporada, Jorge Luna ya había adelantado en sus redes sociales que compartiría algo especial con su público. A través de una historia en Instagram, señaló que el episodio sería distinto y que contaría una experiencia personal.

“El programa de hoy es el último de esta temporada, se acabó, y es un programa muy especial para mí. Cuento algo muy íntimo. Subí al escenario pensando y diciendo: ‘No lo voy a contar’, por miedo a ponerme sensible y llorar. (…) No les voy a vender humo, mis hermanos, no lloré, y creo que no lo hice porque ya había llorado tanto cuando esto pasó y antes. Lloré mucho, pero de alegría, de emoción, de satisfacción, de lo logré, de sentir que cumplí ese sueño. Y ¿saben qué? Estoy contento de contarlo y compartirlo con ustedes. Este año ha sido increíble y me alegra cerrarlo así”, escribió en su historia de IG.

