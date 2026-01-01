Rossy War revela que su hijo Tony se alejó un año de ella tras resentirse por impactante razón.

Rossy War rompió su silencio y compartió uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La reconocida intérprete de cumbia confesó que su hijo Tony se alejó de ella durante cerca de un año, situación que dejó una profunda huella en su relación familiar.

La artista habló con honestidad sobre los sacrificios que implicó su carrera musical y cómo las constantes exigencias laborales terminaron afectando su vínculo con uno de sus hijos, en una etapa clave de su crecimiento emocional.

Rossy War y el impacto de su carrera en la relación con su hijo Tony

Durante una entrevista con Trome, la cantante explicó que su agenda llena de presentaciones y viajes influyó directamente en la dinámica familiar. Según relató, la ausencia constante generó incomprensión en su hijo, quien no logró asimilar las prioridades profesionales de su madre.

Rossy reconoció que la maternidad resultó un reto complejo mientras mantenía una carrera activa. Esa falta de tiempo provocó un distanciamiento progresivo que, con el paso de los meses, se convirtió en un silencio doloroso entre ambos.

El episodio que marcó el quiebre entre madre e hijo

La intérprete recordó el momento exacto que selló la ruptura emocional. Contó que Tony intentó hablar con ella en medio de una jornada agitada, pero no recibió la atención que esperaba. “Viene a decirme algo, mamá, sabes qué y yo ya, ya hijito no tengo tiempo”, relató con evidente autocrítica.

Ese instante, aparentemente simple, dejó una herida profunda. Rossy admitió que subestimó el impacto de su respuesta y que esa decisión marcó el inicio de un alejamiento que resultó difícil de revertir.

Rossy War confiesa cuánto le costó recuperar el diálogo con Tony

Según explicó, su hijo tenía 12 años cuando ocurrió el incidente y, desde entonces, dejó de hablarle por completo. “Desde ahí no me ha hablado, no me hablaba para nada. Me ha costado bastante poder hablar con el bonito, decirle hijo perdóname”, expresó conmovida.

La cantante precisó que el distanciamiento no se extendió por años, pero sí alcanzó cerca de doce meses. Incluso, el tutor escolar del menor notó cambios en su conducta y ayudó a la 'Reina de la tecnocumbia' a comprender el proceso emocional que atravesaba.

Rossy War revela que su hijo aprendió a tocar la guitarra solo

En medio de ese periodo complicado, la artista reveló que su hijo encontró consuelo en la música. La guitarra se convirtió en una vía de escape que le permitió canalizar emociones y fortalecer su carácter.

“A Dios gracias que él se refugió en la guitarra. Mi hijo aprendió y toca guitarra solo”, contó Rossy War, destacando el talento y la sensibilidad de Tony durante una etapa marcada por el silencio y la reflexión.