Streamer Cinesmero le habría pedido matrimonio a su novia durante sus vacaciones en Colombia y ella presume el anillo: “Dijo que sí”

Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, mantiene una relación con la joven modelo y experiodista de América TV, Romina Delgado.  

Hugo Lezama o Cinesmero, es uno de los influencers más queridos en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Hugo Lezama o Cinesmero, es uno de los influencers más queridos en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Hugo Lezama, conocido en redes sociales como Cinesmero, sorprendió a sus seguidores al dejar entrever que le habría pedido matrimonio a su pareja, Romina Delgado, experiodista de América TV y modelo, conocida como Flor Carnal.

Fue precisamente ella quien compartió en Instagram imágenes de su reciente viaje de vacaciones a Colombia junto al popular streamer, donde una fotografía llamó la atención de muchos: lucía un anillo que no dudó en mostrar. Ante ello, Cinesmero comentó:

“Ella dijo que sí”, a lo que su pareja respondió con ternura en su misma publicación. “Mil veces sí, te amo”. Las instantáneas y los mensajes desataron la emoción de sus seguidores, avivando los rumores de que el influencer le habría pedido pedido la mano a su novia Romina Delgado.

Dedicatorias de Cinesmero y su novia Romina Delgado. Foto: Instagram.

Dedicatorias de Cinesmero y su novia Romina Delgado. Foto: Instagram.

lr.pe

Cinesmero le habría pedido matrimonio a su novia modelo Romina Delgado

Cinesmero, youtuber conocido por sus críticas al mundo cinéfilo y sus opiniones sobre temas de coyuntura en Perú, partió a Colombia de vacaciones junto a su novia, Romina Delgado, quien recientemente fue parte del podcast de Gisela Valcárcel.  

Este viaje fue inmortalizado en un collage de fotos que el influencer de 35 años compartió en Instagram, donde ambos se mostraron muy románticos en las playas del país cafetero. En una de las imágenes, se observa a la modelo agarrándole la mano a su novio y mostrando el anillo, presuntamente de compromiso.

En la descripción de esa foto, el también tiktoker expresó todo su sentir. “Prometo amarte hasta el fin de mis días”. Frente a esto, Romina manifestó la felicidad que viene atravesando gracias a su relación. “Consecuencias de una semana en el caribe colombiano: el ardor de mi piel tostada por el sol, nadar en un mar de nostalgia, y sentir revolotear un corazón que se me sale del pecho, a causa de una felicidad que me invade hasta los huesos”, escribió.

lr.pe

Carlos Orosco felicita a Cinesmero

La publicación compartida por Cinesmero y Romina Delgado fue muy celebrada por los usuarios en redes sociales. Entre quienes reaccionaron estuvo Carlos Orosco, conductor de la ‘Roro Network’ y exconductor de ‘Moloko Podcast’ junto a Hugo Lezama, quien le dedicó un mensaje su nueva etapa.

 “Felicidades querido amigo, felicidades para ustedes dos de todo corazón. Es un placer verlos hacerse en la vida”, comentó el influencer.

Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de la pareja en el que se anuncie una boda o imágenes de una pedida de mano. Romina Delgado, conocida en redes sociales como Flor Carnal, tiene actualmente 26 años y en 2023 debutó como modelo al ser candidata por Lima en el Miss Global Constest.  

