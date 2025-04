La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se celebrará el 26 de abril. Foto: Composición LR/AméricaTV

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se celebrará el 26 de abril. Foto: Composición LR/AméricaTV

Alejandra Baigorria y Said Palao estuvieron como invitados en el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, donde hablaron abiertamente sobre su relación y los preparativos para su boda, el próximo 26 de abril. Durante la entrevista, la pareja recordó los momentos más significativos de su historia de amor y también respondieron a las críticas que han recibido en redes sociales desde que anunciaron su compromiso.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Alejandra Baigorria reveló, por primera vez, cómo fue su primer beso con Said Palao. Según contó, ella fue quien dio el primer paso durante una reunión entre amigos. La exchica reality recordó con humor y sinceridad cómo surgió la conexión entre ambos, revelando detalles que hasta ahora no habían compartido públicamente.

Alejandra Baigorria cuenta cómo fue su primer beso con Said Palao

Durante su visita al programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, Alejandra Baigorria contó cómo surgió el primer acercamiento romántico con Said Palao. La empresaria recordó que todo ocurrió durante una parrillada en casa de la familia Palao, a la que fue invitada por Mario Irivarren. En ese momento, Said no tenía intención de unirse a la reunión, pero sus amigos lograron convencerlo para que bajara.

La ‘Gringa de Gamarra’ confesó que, cuando ya se disponía a irse del lugar, sus compañeros la animaron a quedarse. Fue entonces cuando empezó a conversar con Said y sintió una conexión especial. “No sé cómo Said termina sentado a mi lado y empezamos a hablar. Hubo como una química”, relató Alejandra Baigorria.

La parte más reveladora llegó cuando admitió que fue ella quien dio el primer paso. Según su versión, mientras ambos bajaban en el ascensor porque su carro estaba a punto de ser remolcado, decidió actuar. “Cuando bajamos, no sé si fue el vino, pero le zampé un beso. Él me correspondió”, dijo entre risas.

Sin embargo, Palao dio su propia versión de los hechos y aseguró que fue él quien la besó primero, señalando que siempre me ha gustado Alejandra. “Estábamos en el ascensor y había como miradas medias extrañas y ella me miraba y se me acerca al pecho y mira hacia arriba. A mí Ale siempre me ha gustado y dije: ‘Bueno’. Le di el beso y justo estábamos subiendo, se abre y estaba Facundo, él más chismoso. Él fue el primero en ser partícipe de los toquecito de amor”, comentó el deportista.

Said Palao responde a las críticas sobre su boda con Alejandra Baigorria

En otro momento de la entrevista, Said Palao enfrentó con firmeza los rumores que circulan en redes sobre una supuesta presión para casarse. “Aquí nadie te obliga a hacer las cosas, si lo he hecho es porque me nació con ella”, respondió junto a su novia Alejandra Baigorria.

El integrante de 'Esto es guerra' reconoció que el matrimonio no era una prioridad para él al inicio, pero que su visión cambió con el tiempo. “En un principio no era mi sueño... Yo sentía que no era necesario casarse para ser feliz”, comentó. Sin embargo, al conocer a Alejandra y fortalecer su vínculo, decidió comprometerse plenamente. “Me hice parte de su sueño y se convirtió en nuestro sueño”, concluyó evidenciando su emoción.