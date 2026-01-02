HOYSuscripcion LR Focus

Shirley Arica se luce besándose con exjugador de futsal tras ser ampayada por Magaly Medina

La exchica reality compartió un video besándose con Ivo Ezeta en una discoteca, meses después del ampay difundido por Magaly Medina y en medio de la polémica por una supuesta infidelidad.

Shirley Arica tendría un nuevo amor tras ampay. Foto: composición LR/difusión
Shirley Arica tendría un nuevo amor tras ampay. Foto: composición LR/difusión

La exchica reality Shirley Arica se muestra cariñosa con Ivo Ezeta, exjugador de futsal, semanas después de haber sido ampayada por las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. La influencer compartió en sus historias de Instagram un video en el que se la ve besándose con el deportista en una discoteca, pese a que la expareja del deportista fue acusado de infidelidad.

Tras los coqueteos con la expareja de Tilsa Lozano, Jackson Mora, la ‘Chica realidad’ pasó la página y ahora tendría un nuevo amor, al que por primera vez hace público a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Shirley Arica se luce junto a Ivo Ezeta, exjugador de futsal

En las recientes historias publicadas por Shirley Arica en Instagram, se observa un video etiquetado por Ivo Ezeta donde ambos se besan en una discoteca, confirmando públicamente su cercanía. La 'Chica realidad' no dudó en repostear el clip que publicó el deportista.

Este gesto ocurre meses después del ampay difundido en agosto de 2025, cuando las cámaras de 'Magaly TV, la firme' captaron a Shirley Arica y al exjugador de futsal ingresando juntos a un hotel de San Borja a altas horas de la noche.

Shirley Arica fue acusada de meterse en relación de Ivo Ezeta y Paola Rosas

Luego de la difusión del ampay, Paola Rosas, expareja de Ivo Ezeta, acusó públicamente al deportista de haberle sido infiel con Shirley Arica, asegurando que él no se encontraba soltero en ese momento. Sin embargo, la influencer negó haberse involucrado en una relación. “Ellos ya no estaban, hace más de una semana terminaron y ella misma me lo dijo”, respondió la exchica reality.

Por su parte, Ivo Ezeta también brindó declaraciones al programa de espectáculos, señalando que él y Shirley fueron “directo” al bar del hotel y afirmando que se encuentra soltero “no hace mucho”.

