Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado por integrante de su gira musical

Una denuncia presentada en Estados Unidos ha puesto a Will Smith en el centro de la polémica, en medio del regreso musical que marcó su retorno a los escenarios tras dos décadas.

El nombre de Will Smith vuelve a ocupar titulares internacionales, esta vez por una denuncia que ha generado impacto en la industria del entretenimiento. El actor y cantante estadounidense fue demandado por un músico que formó parte de su más reciente gira, quien lo acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias laborales.

El caso se da en un momento clave para el artista, quien en 2025 lanzó Based on a True Story, su primer álbum en veinte años, proyecto que también dio nombre a la gira internacional con la que retomó su carrera musical tras un prolongado alejamiento de los escenarios.

Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual durante su gira musical

La demanda fue presentada por el violinista Brian King Joseph, integrante del tour Based on a True Story: 2025 Tour, según informó la revista Variety. En el documento legal figuran como demandados Will Smith y la empresa Treyball Studios Management.

El escrito sostiene que el artista habría incurrido en “comportamiento depredador” y que, durante el desarrollo de la gira, habría preparado deliberadamente al músico para una posterior explotación sexual, además de tomar represalias tras el reporte de un presunto incidente.

Relación laboral y hechos denunciados por el músico

De acuerdo con la acusación, Joseph fue contratado inicialmente en noviembre de 2024 para participar en un concierto en San Diego. Posteriormente, recibió la invitación para sumarse a la gira de 2025 y colaborar en el próximo álbum del intérprete.

El músico asegura que, conforme avanzó la relación profesional, Smith le expresó frases como: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, comentario que figura dentro del expediente judicial presentado ante las autoridades correspondientes.

Incidente en hotel y despido tras la denuncia

La denuncia también describe un episodio ocurrido durante un concierto en Las Vegas, cuando Joseph ya integraba el primer tramo del tour. Según el relato, su bolso, que contenía la llave de su habitación, desapareció por varias horas y fue devuelto por la administración del equipo.

Esa misma noche, el violinista halló indicios de un ingreso no autorizado en su habitación, además de objetos que consideró comprometedores y una nota dirigida a su nombre. Tras el hecho, informó a la seguridad del hotel, al entorno del artista y a una línea policial de no emergencia.

Consecuencias legales y afectación personal del músico

La demanda señala que, días después del reporte, un integrante del equipo de gestión lo habría confrontado y responsabilizado por lo ocurrido, además de comunicarle su despido. El documento sostiene que se insinuó que el músico habría inventado la situación.

Como consecuencia, Joseph afirma haber sufrido trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas. Por ello, solicita una compensación por acoso sexual, despido injustificado y represalias, con daños que deberán ser determinados por un jurado.

Equipo legal de Will Smith rechaza las acusaciones

Ante la denuncia, el equipo legal del actor negó de forma categórica las imputaciones. Allen B. Grodsky, abogado de Smith, declaró a People que las acusaciones presentadas por Joseph son falsas y carecen de sustento.

Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”, señaló el representante legal del artista, marcando la posición oficial frente al proceso judicial en curso.

