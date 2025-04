Alejandra Baigorria está disfrutando de su despedida de soltera, previo al día de su esperada boda. Este viernes 4, la empresaria compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos con su grupo de amigas, mientras se preparaba para su esperado viaje. Junto a ellas, la empresaria viajó a Colombia, llevando consigo un curioso detalle: una figura de tamaño real de Said Palao, su futuro esposo, que agregó un toque de humor a la celebración.

Sin embargo, este gesto no pasó desapercibido y desató una ola de críticas en su contra. Ante los comentarios, Alejandra no dudó en responder de manera contundente, defendiendo su relación y aclarando su postura ante quienes cuestionaron su forma de celebrar.

Alejandra Baigorria se defiende de las críticas por figura de Said Palao

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria compartió un clip de su paso por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el que se mostraba lista para abordar su vuelo con sus amigas. En el video, la empresaria y sus amigas lucían gorros de vaquero y maletas personalizadas con una foto del rostro de Said Palao. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que Baigorria también llevó consigo una figura de cartón de Said, lo que generó una gran sorpresa entre sus seguidores.

Mientras algunos usuarios celebraron la originalidad y el buen humor de la celebración, otros cuestionaron la actitud de la 'Gringa de Gamarra', sugiriendo que parecía más centrada en su pareja que en disfrutar de sus últimos momentos de soltería. También hubo comentarios en los que se insinuó que sus amigas no le estaban dando buenos consejos.

Ante las críticas, Alejandra Baigorria no dudó en responder. A una usuaria que le preguntó: "¿Por qué las amigas no le aconsejan?", la empresaria contestó con firmeza: "¿Sabes por qué? Porque ellas conocen a Said y a mí, no como ustedes que hablan lo que escuchan en tele de gente que no sabe cómo es nuestro amor, esa es la cosa".

La respuesta de Alejandra Baigorria a las críticas. Foto: captura

Mario Irivarren revela el reglado de bodas para Ale Baigorria y Said Palao

Durante el podcast ‘Good time’, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, el chico reality fue preguntado sobre qué regalaría a Alejandra Baigorria y Said Palao tras su reconciliación en ‘Esto es guerra’. Al respecto, Mario Irivarren expresó su preferencia por un regalo en efectivo, específicamente para la luna de miel de la pareja.

"En esas páginas tú también puedes donar para la luna de miel, entonces yo prefiero hacer mi donación en efectivo. ¿Mil dólares? Estás hue... Creo que un buen monto está en la capacidad de cada uno, pero creo que un buen monto es entre sus 100 dólares a sus 300 dólares (...) Tienes que tener un aporte voluntario para devolverles el favor, que es lo correcto en realidad", comentó el chico reality.